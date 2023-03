Varga Mihály: Tovább csökken az államháztartási hiány

– A költségvetési deficit három százalék alá csökkenhet 2024-ben – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján. A tárcavezető hangsúlyozta azt is, hogy a fogyasztói árindex is jelentősen mérséklődni fog a közeljövőben. A kilátások is javulnak, emellett az államadósság hetven százalék alá apadhat idén, majd jövőre tovább mérséklődhet. A miniszter reményei szerint 2026-ra hatvan százalék alatt lesz az államadósság aránya.

Varga Mihály rámutatott: az Európai Unió gazdasága jelentős mértékben függ az orosz gáztól, ezt nehéz egyik pillanatról a másikra pótolni. Magyarország energiafüggősége a villamos energia mellett a kőolaj és földgáz tekintetében jelentős, mintegy 85 százalékos függőségről van szó. Ezért indított el a kormány energiahatékonysági programokat, a következő években 1500-2000 milliárd forint értékben.

A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány továbbra is ösztönzi a gyermekvállalást, erről az energiaválság alatt sem mondanak le. Idén a GDP 4,3 százalékát fordítják erre a célra. A születések száma emelkedő pályán van, szemben más európai országokkal.

Varga Mihály beszélt arról is, hogy a feketegazdaság elleni küzdelem a tisztességesen adózókat védi és megteremti az adócsökkentés alapját. Az intézkedések hozzájárultak ahhoz, hogy adókat nem kellett emelni. Az online kasszák félórás időközönként küldenek jelet az adóhivatalnak, a szervezet folyamatos rálát a forgalomra. Emellett a többi intézkedés is hozzájárult ahhoz, hogy nőtt az adóbeszedési hatékonyság. – A filozófiánk világos: a munkát terhelő adókat alacsonyan kell tartani, a fogyasztást terhelő adókból kell finanszírozni a közszolgáltatásokat – mondta a miniszter, kiemelve a társasági adó kulcsát, amelynek versenyképessége a nemzetközi élmezőnyben található.

A tárcavezető megjegyezte, hogy jelenleg másfél millió állampolgár rá se néz az adóbevallására. A forgalmi adó esetében hasonlót tervez a kormány, szeretné mentesíteni az adminisztrációs terhek alól az érintett kört, ennek keretében már indítottak programokat. A cél az, hogy 2025-ig egycsatornássá váljon az adóbevallások intézése, ennek a kiépítése várható a közeljövőben.

Varga Mihály az autóipar kapcsán kiemelte, hogy a fejlesztéseknek alkalmazkodnia kell a megváltozott körülményekhez. A belső égésű motorok gyártása várhatóan 2035-től megszűnik az unióban. Ez lépéskényszert jelent, amire válaszolni kell a jövőben.

Borítókép: Varga Mihály pénzügyminiszter a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján (Fotó: Világgazdaság/Vémi Zoltán)