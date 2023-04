A digitális ügyintézés elsorvasztja a bankhálózatokat

Drasztikusan csökken a magyarországi bankfiókok száma. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) statisztikái szerint egy évtized alatt megfeleződött az ügyfeleket váró banki kirendeltségek száma, csak az elmúlt egy évben 13 százalékkal, 1826-ról 1510-re csökkent a nyitva tartó fiókok száma.

Átutalásért már nem megyünk a fiókokba

Az okok Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint többrétűek. Az elektronikus fizetés előretörése lényegében megállíthatatlan – jelentette ki kérdésünkre.

Míg 5 éve, 2017 utolsó negyedévében a banki átutalási megbízásoknak csak 45 százalékát indították elektronikusan – tíz éve pedig a 30 százalékot sem érte el ez az arány –, addig tavaly az utolsó negyedévre (az ötéves időtávban) megközelítőleg 30 százalékkal, 82,78 millió darabra emelkedő átutalási tranzakcióknak már több, mint 77 százaléka digitálisan teljesült.

A klasszikus bankfióki, úgynevezett papír alapú átutalási megbízások száma 5 év alatt 15 százalékkal, 2,5 millió darabra csökkent. Ez utóbbival kapcsolatban a pénzügyi szakértő arra emlékeztet, hogy 10 évvel ezelőtt, még a 7 milliót közelítette a bankfiókokat terhelő megbízások kezelésének feladata.

A statisztikák szerint öt év alatt a bankfiókban bonyolított pénztári tranzakciók száma megfeleződött Fotó: Kállai Márton/MW

A fiókokat személyesen látogató ügyfelek forgalmának egyre nagyobb része torpan meg a kirendeltség előtt, vagy a fiók előterében, hiszen a napi pénzügyek intézéséhez ma már nem feltétlenül van szükség a banki ügyintézők – egyébként igen borsos árú – közreműködésére.

Az elmúlt év utolsó 3 hónapjában 3,76 millió esetben hajtottak végre bankfiókban pénz be- vagy kifizetést. Éves szinten 5 százalékos volt a visszaesés, ám 5 éves időtávban mellbevágó, hogy a pénztári tranzakciók száma megfeleződött: 2017. negyedik negyedévében még 7,44 millió alkalommal fizettek be vagy vettek ki pénzt a banki ügyfelek a fiókokban.

Inkább az ATM-eknél intézzük a készpénzes ügyeket

A nagy összegű ki- és befizetéseken kívüli készpénzforgalom egyértelműen a bankok készpénzkiadó automatáinál, az ATM-eknél összpontosul. Az elmúlt év utolsó három hónapjában több, mint 26 millió, naponta tehát átlagosan 283 ezer bankkártyás tranzakciót indítottak az ügyfelek a magyarországi a bankok pénzkiadó automatáinál. Bár fizetésnap után még ma is szép számmal látunk kígyózó sorokat az ATM-eknél, az emberek – kiváltképp a koronavírus-járvány után – egyre inkább hozzászoknak a digitális fizetéshez. Ezt egyértelműsíti, hogy 3 évvel ezelőtt, 2019. második negyedévében még 10 százalékkal több, 28,8 millió, napi 316 ezer készpénzes tranzakciót bonyolítottak le az ügyfelek az automatáknál.

A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője a fenti képet még azzal is árnyalja, hogy az ATM-eket már egyre többen azért keresik fel, hogy számlájukon készpénzt helyezzenek el.

Az elmúlt 3 év alatt megduplázódott az ATM-es készpénzbefizetések száma, a tavalyi utolsó negyedévben meghaladta a 3 millió darabot. Az automatáknál végrehajtott műveleteknek immár 13 százaléka pénzbefizetés, míg négy éve ez az arány még csak 5,8 százalékos volt. Ez idő alatt a készpénzbefizetések értéke 130 százalékkal 306 milliárd forintról 704 milliárd forintra nőtt. Eközben a bankfióki pénzbefizetési tranzakciók száma 43,5 százalékkal zuhant: az elmúlt év utolsó 3 hónapjában még kevesebb, mint 2,97 millió pénzbefizetés történt a fiókokban, mint a fiókok előtti ATM-ekben.

Három éve még 4,67 millió esetben kellett a banki pénztárosnak pénzt átvennie az ügyfelétől, hogy azt a számlájára helyezze. Az ügyfeleket a kényelem mellett a praktikum is vezérli: az automatán keresztüli pénzbefizetés még mindig ingyenes a legtöbb banknál, és egyre többször a ki- és befizetős ATM helyettesíti a fióki pénztárt.

A bankfiókban dolgozó munkatársak bére és az üzemeltetési költségek a mostani inflációs környezetben egyre komolyabb mértékben emelkednek Fotó: Kallus György/VG

Hitelről sem akar senki tárgyalni

Ha pedig az átutalási és a készpénzforgalom drasztikus visszaesése nem jelentene kellő indokot a bankfiókok fogyására, a BiztosDöntés.hu szakértője arra hívja fel a figyelmet, hogy a gazdasági válság miatt a hitelközvetítésnek sincs égetően szüksége komoly fiókhálózatra.

Mert bár hiába csökkent az ügyfeleket váró fiókok száma az elmúlt hónapokban, az idei év első két hónapjában havi átlagban alig 2,5 megkötött lakáshitel szerződés jutott egy-egy még megmaradt kirendeltségre, annak köszönhetően, hogy januárban és februárban mindössze 7691 lakáshitel-szerződés aláírására került sor, amilyen gyenge teljesítményre időarányosan a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2001-ig visszatekintő, éves adataival számolva, mindössze 2010-ban és 2013-ban volt példa.

Egy évvel korábban – még nagyobb fiókszám mellett – 4,4 lakáshitel-szerződés aláírására került sor működő bankfiókonként.

Tovább csökkenhet a fiókok száma

Gergely Péter szerint a fenti adatok azt mutatják, hogy egyre kevesebb bevételt hoznak a konyhára a bankfiókok, miközben a munkatársak bére és a fiókok üzemeltetési költségei a mostani inflációs környezetben egyre komolyabb mértékben emelkednek. A BiztosDöntés.hu szakértője megjegyezte: a fentiek miatt nem lenne meglepve, ha a következő hónapokban több bank is további fiókracionalizálást jelentene be, s ennek a korábbi években felkapott, elsősorban hitelügyintézésre koncentráló, úgynevezett tanácsadói fiók is áldozatául esne.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Löffler Péter)