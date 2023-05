Energiadrágulást hozhat az atomerőművek leállítása Németországban

Németország az elmúlt évtizedekben folyamatosan növelte a megújuló energiaforrások arányát, rohamléptékben épültek-nyertek teret a nap és szélerőművek – idézte fel Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő. Klímavédelmi célkitűzések teljesítése érdekében 2010 szeptemberében a német kormány hozzájárult a német atomerőművek üzemidejének átlagosan 12 évvel történő meghosszabbításához. Ekkor még a német politika is biztonságosnak, olcsónak és fenntarthatónak tartotta az atomenergiát, azonban a 2011-es fukusimai katasztrófa nyomán az álláspont megváltozott, bezárásra ítélték az atomerőműveket. A lakosság tartani kezdett tőlük, politikai oldalról pedig a megújulókat helyezték előtérbe, mindenáron – emelte ki Hárfás Zsolt. Mindezek mellett további döntések születtek szén- és gázerőművek építéséről, a német közszolgálati tévé pedig tavaly olyan hamisított képet tett közzé, amelyen füstöt retusáltak egy atomerőmű fölé.

Németország láthatóan szembemegy a világtrenddel, egyre több ország tartja kiszámíthatónak, megbízhatónak és költséghatékonynak a nukleáris energiát

Fotó: MTI/EPA/TVO

A szakértő megjegyezte, a német döntés után jól jönne a Roszatom-érdekeltségű, németországi székhelyű Nukem Technologies tapasztalata, amely vállalat huszonkét országban (köztük: Ausztria, Egyesült Királyság, Csehország, Svédország, Svájc) aktív a radioaktív hulladék és a kiégett fűtőelemek kezelése, a nukleáris létesítmények, a mérnöki megoldások és a tanácsadás területén.

Reneszánszát éli az atomenergia

Világszerte, így Európában is egy új nukleáris reneszánsz részesei vagyunk, amelyet az ukrán-orosz konfliktus miatt kivetett Oroszország elleni brüsszeli szankciók következményei tovább erősítenek. Egyre több uniós tagország jelenti be, hogy új atomerőművet szeretne építeni, vagy meghosszabbítja a meglévők üzemidejét. De nukleáris váltóállítások is történtek, hiszen a korábban az atomerőművek leállításáról döntő Svédország ma már üzemidőket kíván hosszabbítani és új blokk építését is tervezi - mutatott rá a szakértő.

Eközben Németországban úgy állították le április közepén a három még működő atomerőművi blokkot, hogy a lakosság kétharmada már nem ellenezte, sőt támogatta az atomenergia használatát, Európa-szerte nőtt ugyanis a nukleáris energia társadalmi elfogadottsága és a politika sem maradt közömbös: Bajorország továbbra is saját felelősséggel akarja működtetni az atomerőműveket, ezt Markus Söder tartományi miniszterelnök jelentette ki.

Hárfás Zsolt hozzátette, nemrég két tucat tudós és Nobel-díjas nyílt levelet írt Olaf Scholz német kancellárnak a Replaneten keresztül, amelyben az energiaválságra, a klímavédelemre és az orosz gáz hiányára való hivatkozással felszólították, hogy folytassák az utolsó három atomerőmű üzemeltetését. Mindezek mellett felhívták a kancellár figyelmét arra is, hogy a három atomerőművi egység 2022-ben összességében 32,7 TWh klímabarát villamos energiát termelt, amely révén a német háztartások negyedét, szám szerint 10 milliót tudott ellátni árammal.

Ha a teljes életciklusra vetítve vizsgáljuk a most leállított Isar-2, Emstand és Neckarwestheim-2 atomerőművi egységek termelési adatait, a kevesebb mint 34 éves üzemidejük alatt átlagosan 93 százalékos kihasználtsággal működtették őket, azaz végig szinte csúcsra járatott blokkokat állítottak le, amelyek nem érték el a negyvenéves üzemidőt sem, ezért jó állapotban maradtak. Biztonságosan lehetett volna őket tovább használni, lett is volna mivel működtetni őket, a Westinghouse friss üzemanyagot ajánlott fel megvételre Németországnak.

Közben a baloldali német kormány rájött – bár nem ismerte be –, hogy a német embereknek és az iparnak akkor is kell áram, amikor az időjárásfüggő nap- és szélerőművek termelése a töredékére esik vissza. Mivel az atomenergiát jó ideje ellenzik, áramra pedig szükség van, a leállított atomerőművi blokkok helyét a fosszilis, döntően szén- és gázerőművek vették át. Az így okozott környezetszennyezés a német energiapolitika egyik legtragikusabb következménye, egy korábbi amerikai tanulmány szerint a szénerőművek okozta (többlet)légszennyezés évi 1100 ember idő előtti haláláért felelős – az ilyen erőművek szerepe pedig tovább nő.

A háború és a szankcionált orosz gáz kiesése miatt ugyanis ma Németország döntő részben a szénre támaszkodik. A tervek szerint a klímagyilkos szénerőművek közül az utolsót csak 2038 végéig kívánják leállítani.

A szénerőművek mellékhatásai

A szén- és gázerőművi termelés az elmúlt években tapasztalható növekedése következményeként csak tavaly 30 millió tonnával több volt a német szén-dioxid-kibocsátás, mint 2020-ban, Németország folyamatosan bukja el a klímavédelmi célok teljesítését és persze szén-utánpótlásra is szükség van. Az ukrán-orosz konfliktus előtt a szénimport fele Oroszországból érkezett, de közben Brüsszel az orosz szenet is szankció alá vette. Ezért a német szénimportőrök dél-afrikai, ausztráliai, amerikai, indonéz és kolumbiai forrásokból szerzik be az erőművekhez a szenet. Közben természetesen a német belföldi, még nagy tartalékkal rendelkező lignitbányászatot is felpörgetik. A következő években további falvak eshetnek áldozatul a bányanyitásoknak. A hambachi lignitbánya szélén, Kerpen-Manheim határában már felsorakoztak a munkagépek.

Amikor a nap- és szélerőművek termelési a töredékére esik vissza, gázerőművekre is szükség van. Ennek megfelelően a németek 2030-ig a kieső kapacitások alternatívájaként akár 25 000 MW új gázerőművi kapacitást is létesíthetnek. Bár sok szakértő szerint a jövőben ennek a többszörösére lenne szükség. Adódik a kérdés, ezt az új, hatalmas kapacitást ki és milyen forrásból fogja megépíteni és honnan lesz az üzemeltetésükhöz szükséges olcsóbb és megfelelő mennyiségű földgáz, vagy hidrogén – emelte ki Hárfás Zsolt, megjegyezve, hogy eredetileg az Oroszországot Németországgal összekötő Északi-Áramlat II. földgázvezeték-rendszert is azért építették meg, hogy olcsó és nagy mennyiségű földgázzal lássa el a német embereket és ipart.



Tovább drágulhat az áram Németországban



Az elmúlt években már nagyon sokszor előfordult, hogy a német rendszerirányítók arra utasították az egyes nagyipari fogyasztókat, hogy bizonyos időszakokban mérsékeljék, vagy teljesen állítsák le a fogyasztásukat a rendszeregyensúly garantálása érdekében - emlékeztetett Hárfás Zsolt. Az ilyen esetek azért is történhetnek meg, mert az európai villamosenergia-rendszer kapacitáshiánya miatt egyes időszakokban egész egyszerűen az importlehetőségek korlátozottak. Németország eközben a franciáktól elfogadja a döntően az atomerőművekből származó import villamos energiát. Találó indoklást adott erre a ma nagyon közkedvelt ChatGPT. Eszerint

Németország azért fogadja el a franciaországi atomerőművekből származó villamos energiát, mert az elérhető és stabil energiaforrás, amely segíti a villamosenergia-ellátás biztonságának fenntartását. A németországi atomerőművek leállításának hatására az országban szükség van az energia importálására más országokból. Franciaország az egyik vezető atomenergia használója, és az ország nagy mennyiségű villamos energiát exportál a szomszédos országokba, köztük Németországba is. Így Németország a franciaországi atomerőművekből származó villamos energiára támaszkodik, amely a németországi energiaellátás biztosításában fontos szerepet játszik.

Ha pedig a megújuló energiaforrások egyre olcsóbbak lennének (és az atomenergia drága, mint ahogyan azt a német kormány állítja), nem Németországban lenne az egyik legdrágább a háztartási villamos energia ára a közel 130 000 MW-nyi nap- és szélerőművi kapacitás ellenére. Idén márciusban egy berlini fogyasztó 1 kWh áramért közel 44 eurócentet fizetett, miközben egy budapesti – kedvezményes árként – csak 9 eurócentet. Az atomerőművek leállításával tovább drágulhat a villamos energia Németországban, hiszen a szén és gázerőműveket működtetni, valamint a „beígért” további nap- és szélerőművi kapacitásokat is valakinek finanszíroznia kell.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ronald Wittek)