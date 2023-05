Erős a magyar–német gazdasági együttműködés

– A magyar–német gazdasági együttműködés a nehéz időszakokban is segíti a fejlődést, a kormány ezért partnerként tekint a két ország gazdasági szereplőire – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara éves közgyűlésén.

Gulyás Gergely kiemelte, hogy Magyarországon 300 ezer munkavállalót foglalkoztatnak német cégek, szerepük főképp az iparban jelentős, legjelentősebb vállalataik itteni jelenléte a különlegesen erős kapcsolatok bizonyítéka. Befektetéseik számára Magyarország továbbra is versenyképes, kiszámítható gazdasági környezetet biztosít.

A miniszter szerint a két állam kapcsolatait a politikai támadások sem gyengíthetik. Magyarország a környező országokkal együtt kiemelkedő jelentőségű a német gazdaság számára, amelynek ugyanakkor a saját országában az olykor a racionalitásokkal ellentétes elvárásokkal kell szembesülnie.

– A világgazdasági versenyben egész Európa hátrányba került, hiszen cégei ma többszörös áron jutnak csak energiához, a kontinens pedig képtelennek látszik arra, hogy a saját érdekeit megjelenítse – fogalmazott.

Gulyás Gergely szerint az idei év a belföldön működő cégeknek is nehéz lesz még, ám jövőre valószínűleg enyhíteni lehet a szigorú intézkedéseken. A miniszter bízik abban is, hogy a Magyarországnak járó támogatásokról sikerül megállapodni Brüsszellel, hiszen ez – mint mondta – a nyugati cégeknek is érdeke.