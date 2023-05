Pihenőnap lehetne szenteste az áruházi dolgozóknak

Nem minden alkalmazottra vonatkozik

A rendelettervezet ugyan minden munkaadóra, de csak azokra az alkalmazottakra vonatkozik, akiket általános munkarendben foglalkoztatnak, vagyis hétfőtől péntekig, napi 8 órában – mutatott rá Bubenkó Csaba.

„Ez a foglalkoztatottak meghatározó többségét jelenti, azonban nem tér ki a tervezet például a kiskereskedelemben dolgozó, több százezer, 70 százalékában nőkből, többségében családanyákból állók körére. Ők a lakosság kiszolgálását jellemzően folyamatos munkarendben látják el. Azaz a boltok nyitvatartásához alkalmazkodva be lehet őket osztani hétfőtől vasárnapig több műszakban, amikor helyt kell állniuk a pult mögött, a raktárban, a kasszában. Esetükben a műszakok száma kettőnél is több lehet, ami azt jelenti, hogy délelőtt, délután és adott esetben éjszaka is dolgozhatnak, így a munkavégzésük elérheti hetente a 80 órát” – vázolta.

A kereskedelmi szakszervezet elnöke felidézte:

évek óta következetesen szorgalmazzák a jogalkotóknál, hogy a december 24-e legyen a bolti munkavállalók számára is teljes mértékben pihenőnap azért, hogy az év végi hajtásban már ők is a családjukkal tölthessék a szentestét és nyugodtan készülhessenek az ünnepekre.

Főként, hogy a szilveszteri, újévi bevásárlások idején újabb roham jellemző a kereskedelemben.

Bubenkó kiemelte a Napi.hu-nak, hogy a jogszabályok nem tiltják az üzletek nyitvatartását szenteste, de tavaly például volt olyan áruház, illetve több, önálló bolt, amely önkéntes alapon úgy döntött, hogy aznap az előírt, 14 órai zárás helyett csak délig fogadják a vásárlókat.

