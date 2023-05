Románia leállítása közeleg: jelentősen drágulnak az útdíjak

Sorin Grindeanu közlekedési miniszter nemrég megerősítette, hogy az útdíj emelését elsősorban a PNNR írja elő, ezért a drágítás elkerülhetetlen. De nemcsak az uniós vállalások teszik szükségessé, hogy Romániában is bevezessék a kilométerenkénti tarifát – „ahogy az egész Európában történik” –, ellenkező esetben ugyanis nem lesz fenntartható a romániai közúti hálózat. A tárcavezető ugyanakkor egy fordulattal azt is megjegyezte, hogy a PNRR-be a román állam érdekeivel ellentétes célkitűzések is bekerültek. Ezért a Mentsétek meg Romániát Szövetséget (USR) terheli a felelősség, állította, hiszen az akkor kormányon lévő ellenzéki párt dolgozta ki a helyreállítási tervet.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)