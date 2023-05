Százhetvenötmilliárdos infrastruktúra-fejlesztés Debrecenben

A kormány támogatásával 2023 és 2026 között 174,8 milliárd forintos infrastruktúra-fejlesztés valósul meg Debrecenben, amely részben az ipari parkok működését, részben a városlakók biztonságos ellátását segíti. Többek között megvalósul a város vízellátásának a bővítése és a régi hálózat rekonstrukciója, valamint a 108-as számú vasútvonal további fejlesztése, villamosítása.

A nagyobb összegű, 108,8 milliárd forintos program a város és a környező gazdasági övezetek víziközmű-infrastruktúrájának bővítését szolgálja.

E fejlesztés magában foglalja a több telephely között a CATL akkumulátorgyárának is helyet adó déli gazdasági övezet szennyvízelvezetését megoldó vezeték építését, a debreceni ivóvízhálózat és vízbázisok fejlesztését, a városi szennyvízhálózat és a szennyvíztelep fejlesztését, az ipari szennyvíztisztítás kapacitásának a növelését. Bővítik a Keleti-főcsatornához tartozó balmazújvárosi vízműtelep kapacitását is. Ez lehetővé teszi, hogy a gazdasági övezetek nagyobb mértékben használhassanak ún. szürkevizet, amely a szennyvíz tisztítása útján jön létre. E célból új vezetéket is építenek a közeli északnyugati gazdasági övezetben, ahol jelenleg a BMW gyára is épül. A kapacitásbővítéseknek, az új vezetékeknek köszönhetően a déli és északnyugati gazdasági övezetben is megvalósul az a technológia, amelynek révén hozzáférhető a vállalatok által igényelt mennyiségű szürkevíz.

Az ivóvízhálózat fejlesztésének a lakosságot is érintő eredménye lesz, hogy a vízműtelep fejlesztési munkálatai nyomán javulni fog Debrecen keleti városrészének vízellátása, annak biztonsága. Így a városban a Biczó István kert lakói, a Vágóhíd utca két oldalára tervezett lakóövezetek, Debrecen-Bánk városrész és az agglomerációban lévő Sámsonkert, Hajdúsámson lakói tapasztalhatják meg a vízellátás javulását. E célból felújítják a Fényes udvari víztornyot is. A munkálatok során a szakemberek azokat a vízellátó főműveket tudják megújítani és újakat létesíteni, amelyek az elkövetkezendő száz évre garantálják a város biztonságos ellátását, többek között a többirányú vízbetáplálás segítségével.

A másik, 66 milliárd forintos projekt az északnyugati gazdasági övezet vasúti infrastruktúrájának további fejlesztését tartalmazza.

Ennek első üteme – a BMW-gyárral kapcsolatos fejlesztés – ez év végéig befejeződik. A második ütemben tovább korszerűsítik ezt a vasútvonalat. Többek között villamosítják annak Debrecen és Balmazújváros közötti szakaszát. A Kelet-Magyarország egyik legnagyobb gazdasági övezetével kapcsolatos hivatási és egyéb utasforgalom feltételeinek a javítása az első igazán komoly elővárosi vasúti fejlesztés.

Borítókép: A Debreceni Ipari Park – az infrastrukturális fejlesztések többek között az ipari parkokat is érintik (Fotó: MTI/Oláh Tibor)