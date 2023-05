Széles körű szemlén a botmixerek

De mire is számítottunk? – kérdezhetné bárki jogosan, hiszen ez egy alsó árkategóriájú termék. Ellenben a teszteredmények azt mutatják, hogy csupán az ár alapján nem szabad következtetéseket levonnunk. Ugyanis ugyanennyiért akadt olyan termék is, amellyel becsületesen elkészült a turmix, a bébiétel, a majonéz és a palacsintatészta is.