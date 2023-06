Kiskereskedelem: nem volt a legjobb év

Egyszerre két érdekességet is mutat a Trade Magazin kiskereskedelmi szakportál által minden évben összeállított FMCG rangsor. Egyrészt a Lidl átlépte a 2022-es pénzügyi évben az ezermilliárd forint forgalmat, ilyennel a magyar kiskereskedelmi történetben először lehetett találkozni, másrészt az eddig stabil középmezőnyben szereplő Auchan a lista alsó harmadába csúszott, ugyanis tavaly egyszerre három, az Aldi, a Penny és a Reál is megelőzte. Bár ehhez kellett az is, hogy a francia lánc a listán egyedüliként forgalomvesztést szenvedett el, amit a cég azzal magyarázott, hogy 2021-ben kikerült az Auchan Kft. pénzügyi köréből az üzemanyag forgalmazás. Ugyanakkor a bevételcsökkenés önmagában is hatalmas hír, hiszen a jelenlegi inflációs környezetben folyóáron még akkor van növekedés, ha darabra kevesebb terméket adnak el. Mondhatni a múlt év nagy vesztese az Auchan volt. Nem mellesleg a cég tavaly veszteséges volt adózott eredménye mínusz 1,8 milliárd forintot mutatott, ez 9,9 milliárd forint visszaesést jelent 2021-hez képest. A Spar sem járt jobban, noha a cég bevételnövekedése meghaladta az inflációt, a cég adózott eredménye mínuszba fordult. Összesen 13,1 milliárd forint veszteséget halmozott fel. Ez az előző évhez képest bő 18 milliárdos csökkenés. A Penny sem termelt nyereséget, adózott eredménye mínusz 155 millió forint lett. Pedig 2021-ben majdnem 4,4 milliárd forint nyereséget hozott. Ágazati különadóként 13,1 milliárd forintot kellett befizetnie, 7,6 milliárd forinttal többet, mint az előző évben. Ez egyébként minden cég eredményességét erősen rontja. Az Aldi adózott eredménye ugyan nem csúszott mínuszba, de csökkent: 8,5 milliárdról 5,97 milliárd forintra.

A listán szereplő cégek forgalma egyébként valamivel több mint 6900 milliárd forint. Az idei lista több céget tartalmaz, mint a tavalyi, így nem összehasonlítható a növekedés. Az első tíz forgalma (6560 milliárd forint) azonban mintegy ezressel több, mint a tavalyi első tízé.

Ez brutális növekedésnek tűnik – a téli kiskereskedelmi szezon egy hónapjának teljes árbevétele – ám a növekedés az előző évhez képest kevesebb, mint 20 százalék, vagyis bőven alatta marad a 2022-es élelmiszer inflációnak és alig valamivel több, mint az egész éves teljes inflációnak.

Mivel az első tíz kiskereskedelmi szereplő jellemzően élelmiszer forgalmazásban érdekelt, elmondható, hogy jellemzően volument vesztettek, tehát kevesebb terméket adtak el, mint 2021-ben.

A növekedés azonban annyira szembeötlő, hogy az Országos Kereskedelmi Szövetség sem hagyta szó nélkül a listát. A szervezet közleményében megjegyzi: az árbevétel nem egyenlő a nyereséggel. A növekvő árbevétel ellenére is lehet egy vállalkozás veszteséges. Ez a helyzet most a kiskereskedelemben, amit a legutóbbi mérlegbeszámolók is alátámasztanak – áll a közleményben. Ha az árbevételből levonjuk a költségeket, így például az áru beszerzési költségét és a működési költségeket, akkor derül ki, hogy a kiskereskedő nyereséges volt-e. Az éves beszámolók szerint a kiskereskedők többsége a növekvő költségek miatt vagy veszteséges lett, vagy nyereségessége jelentősen csökkent.

A top 10 kereskedelmi lánc bruttó árbevétele, milliárd forintban:

Lidl 1193,2

Spar 915,7

Tesco 885,0*

Coop 748,0

CBA 632,0

Aldi 505,0*

Penny 489,0

Reál 462,8

Auchan 465,5

DM 162,4

Forrás: Trade Magazin

*becslés

