A diákmunka ma már nem csupán zsebpénzt jelent

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 2023. júniusi jelentésében kiemeli, hogy a 15-24 év közti fiatalok foglalkoztatottságának globális aránya 2022-ben 34,5 százalék volt, mely nem érte el a pandémia előtti, 2019-es 35,2 százalékos szintet. Emellett a fiatalok munkanélküliségében is megmutatkozik az EU-n belül az „északi” és „déli” államok közti különbség – északon alacsonyabb a ráta. Hollandiában már a hetvenes években felismerték a fiatalok foglalkoztatásának jelentőségét, és a munkaerőpiaci programjaikat is eszerint alakították. Olaszországban a nyolcvanas években figyeltek fel a fiatalok nagyarányú munkanélküliségére, ott az jelent nehézséget, hogy a meglévő munkavállalókra fókuszálnak és a tapasztalat nélküli fiatalokat határozott idejű szerződéssel foglalkoztatják. Spanyolországban is jelentős a fiatalok munkanélkülisége, melyet a döntéshozók is felismertek, és ennek kezelésére 2022 márciusában munkaügyi reformokat vezettek be.

