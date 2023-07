Hamarosan nagyot fordul a világ a boltokan, tizenöt százalékra nő a kötelező akciózás mértéke + videó

Fellépnek az árspekuláció ellen

Az inflációcsökkentő intézkedések kapcsán Dömötör Csaba kijelentette, holnaptól nagy szigorral fognak fellépni a hatóságok, ha a multik úgy emelik az áraikat, hogy annak semmi alapja nincs. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán arról beszélt, hogy

a multiknak is ki kell venniük a részüket az infláció elleni küzdelemből, itt nincs helye árspekulációnak.

Az államtitkár hozzáfűzte: természetesen az eddigi intézkedések is maradnak, így a rezsitámogatott energiaárak és a kamatstop is, ahogyan az ország- és vármegyebérlet is segíti a magyar családokat.

Dömötör Csaba emlékeztetett, hogy a jelenlegi helyzetet a háború és annak gazdasági következményei határozzák meg.

Ezt a háborút nem mi okoztuk, de egész Európa elszenvedi a következményeit

– fogalmazott, majd azzal zárta: a kormány azon lesz, hogy ennek ellenére is megadjon minden támogatást a magyar családoknak.