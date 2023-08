Még több pénzt kaphatnak a nyugdíjasok

Nem 2,5, hanem akár 3,5 százalékos nyugdíjkorrekcióról is dönthet a kormány – erre a Bankmonitor nyugdíjszakértője hívta fel a Világgazdaság figyelmét. Süle-Szigeti Bulcsú közgazdászt a sajtóban hétfőn több helyen megjelent idei nyugdíjkorrekció mértékére vonatkozó számítás kapcsán kérdezte a lap.

Ezt eredetileg annak alapján tették közzé, hogy Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter szombaton a Tranzit fesztiválon prognózist adott a következő öt hónap inflációjáról. E szerint augusztusban 16, szeptemberben 11–12, októberben 9–10, novemberben nyolc-, decemberben pedig hétszázalékos lehet az infláció.

Ebből pedig az következik, hogy 2023-ban az éves átlagos infláció 17,5 százalék lesz. Mivel a nyugdíjkorrekció képlete ökölszabály szerint az éves infláció (tehát ez esetben 17,5 százalék) és az év eleji nyugdíjemelés (2023-ban ez 15 százalékos volt) különbözete, ezért a sajtóban az is megjelent, hogy a nyugdíjkorrekció mértéke 2,5 százalék lehet. Ezt forintosították is: egy átlagos nyugdíjas 51 ezer forinttal számíthat többre a novemberi utaláskor egy összegben a visszamenőlegesen is járó kiegészítés miatt.