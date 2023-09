Árérzékenység jellemző a Balaton-parton is

Aki vízparti ingatlant keres, a part jellegzetességei miatt a tó déli felének településein járhat nagyobb szerencsével, akinek pedig a panoráma a fontos, az északi partot választja. A Duna House idei első nyolc hónapjának tranzakciós adatai megerősítik a balatoni ingatlanpiacra jellemző trendet, fej-fej mellett halad a népszerűségi versenyben a tó északi és a déli partjának központja – ismertette lapunk megkeresésére Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője. Kifejtette,

a közvetlen partszakasszal rendelkező balatoni települések listáját az északi parton a központnak számító Balatonfüred vezeti, a déli parton pedig Siófok. További népszerű települések még az északi parton Alsóörs, Balatonalmádi, Csopak és Tihany. Ezeken a területeken főként a 200 millió forint feletti ingatlanokra van kereslet,

legyen az családi ház vagy nagyobb lakás. Az idei évben azonban elmondható, hogy az ügyfelek számára fontosabbá vált a lokáció, vagyis a parthoz való közelség, mint a panoráma. Javában a modern, energetikailag korszerűbb ingatlanokat keresik az északi part településein, a megfizethető és hozzáértő szakemberek hiányában nagyon alacsony a vásárlók felújítási kedve. A nyaralót kereső érdeklődők aránya itt is körülbelül a harmadára csökkent.

A déli parton népszerű még Zamárdi, Balatonföldvár és Szántód is. Benedikt Károly megjegyezte, ezt az oldal mindig is alacsonyabb négyzetméterárakon kínálta ingatlanjait, mint az északi, továbbá ingatlanérték tekintetében is elmondható, hogy az északi part viszi a prímet. A déli területeken a négyzetméterárakat vizsgálva stagnálás, enyhe áremelkedés tapasztalható, az érdeklődők főként a kisebb értékű ingatlanokat keresik.