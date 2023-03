Az albérletpiac is szezonális a Balatonnál

A főváros után a Balatonnál a legkönnyebb eladni vagy kiadni a házakat, lakásokat. Gazdaságilag viszonylag élénk környezet, a legnagyobb turistaövezet. Közép-Európa legnagyobb tavához az országhatáron kívülről is érkeznek – mondta el lapunk megkeresésére Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Az albérletkínálatban itt mindenféle ingatlan – többek között sorház, ikerház – is megtalálható, míg a fővárosban zömmel társasházi lakásokat kínálnak kiadásra. A budapesti albérletpiactól abban is eltér, hogy a bérlő nem mindig állandó lakhatást keres, hanem inkább a szezonális bérleti jogviszony a jellemző.

A szakértő szerint ebben a távmunka is perspektívát nyitott, mivel azok, akik fiatalabbak és munkakörük megengedi, tavasztól őszig a Balatonnál laknak, dolgoznak, de a turisztikai szezon mellett ugyancsak a szezonalitáshoz sorolhatók azok, akik a Balaton-felvidéki mezőgazdasági idénymunkák miatt érkeznek a tó közelébe.

Árak fejenként megosztva

Ami az albérletárakat illeti, Siófok például átlagosan jóval drágább, mint a megyeszékhely Kaposvár, és találni a budapestihez képest kifejezetten magas átlagos négyzetméterárakat – például Szántód vagy Balatonvilágos –, ám itt (akár igen nagy méretű) kertes házakat kínálnak bérbevételre, amik négy-hat ember otthonai is lehetnek. Ez az öt-hat ember Budapesten két vagy három lakást bérelne ki, így értelmezendők a magas bérleti díjak is – mutatott rá Balogh László, hozzátéve, elsősorban nem fajlagosan magasabbak az árak, hanem a kivett alapterület nagyobb. Ehhez jön még hozzá, hogy főszezonban ugyanazt az ingatlant (vagy szobát) két-háromszor annyiért adják ki, mint például télen, a szoba és a házbérleti díjak is a szezonalitáshoz igazodnak.

Munkavállalás lakhatással

Balatoni munkavállalás esetén gyakori az is, hogy a munkaadó szállást biztosít, pontosabban ő fizeti a bérleti díjat és eszerint határozza meg a munkabéreket is, a dolgozók részéről pedig jórészt elvárás is, hogy a szezon idejére a lakhatásuk biztosított legyen, erre külön ne kelljen költeniük. Ez a konstrukció több ezer munkavállalót érint – említette a szakértő –, ide értve nem csak a vendéglátás területén tevékenykedőket, hanem a Balaton-felvidéki mezőgazdasági munkákra érkező dolgozókat.

Bérleti díj előre fizetve

A szobakiadás egyértelműen rövid távú szálláskiadási forma a Balatonnál is, hosszabb távra vagy idényre vetítve itt is olcsóbb házat bérelni, főleg, ha többen bérlik az adott ingatlant. Ami pedig a kauciót illeti, Balogh László azt mondta, a Balatonnál két-három havi bérleti díjat és egy vagy kéthavi kauciót kérnek előre a tulajdonosok, itt így kezelik a nemfizetés kockázatát, vagy legalábbis csökkenteni annak valószínűségét.

Borítókép: A szobakiadás a Balatonnál is rövidtávú szálláskiadási forma (Fotó: Vémi Zoltán)