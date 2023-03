A Balaton északi és déli partján is a kislakásokat keresik

A Balaton északi és déli partja eltérő földrajzi adottságainak köszönhetően mást és mást kínál az érdeklődők számára. Aki vízparti ingatlant keres, a part jellegzetességei miatt a tó déli felének településein járhat nagyobb szerencsével, akinek pedig a panoráma a fontos, az északi partot választja – válaszolta lapunk megkeresésére Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője.

A déli parton az alacsonyabb, az északi parton a magasabb házak dominálnak

Fotó: Világgazdaság/Kallus György

Kifejtette, az északi parton a befektetők által is kedvelt térségnek számít Balatonfüred és vonzáskörzete, Balatonalmádi, Alsóörs, Csopak. Nyugaton keresett célpont Keszthely, ahol az átlagosabb műszaki felszereltségű projektek mellett megtalálhatóak a luxus kategóriájú fejlesztések is. Az egyik keszthelyi beruházásnál a legkorszerűbb megoldásokat alkalmazza a fejlesztő, mennyezeti hűtés-fűtés a geotermikus-földhőszondás fűtési és hűtési rendszernek köszönhetően, saját telepített napelem rendszer és központi melegvíz rendszer is támogatja a lehető legkedvezőbb energiafelhasználást – ismertette Benedikt Károly.

Rámutatott, országos tekintetben igaz az, hogy aki épít, kénytelen megfelelni az energetikai előírásoknak, ami egyre inkább egybeesik a vásárlói igényekkel, amelyek már egyértelműen a kiemelkedően modern és alacsony energiafelhasználású ingatlanok felé tolódtak el.

Veszprém vármegye kedvező földrajzi adottságainak és a Balaton közelségének köszönhetően kedvelt célpontja lehet a városokból kiköltöző családoknak, érdekes egyébként hogy az év első két hónapjában itt a kereslet nem is esett annyira vissza. A Falusi CSOK-os települések között 195 Veszprém vármegyei település található, így a meghosszabbított állami támogatásnak és a hozzá kapcsolható kedvezményes, kamattámogatott hitellehetőségnek köszönhetően könnyedén megvalósítható cél az otthonteremtés ezen a területen a családok számára. A térségi eladások 31 százaléka a megyeszékhelyen, Veszprémben zárult 2021-ben, 2022-ben öt százalékponttal kevesebb volt a veszprémi eladások aránya a vármegyei tranzakciók között, miközben a Balaton környéki települések népszerűsége emelkedett.

Tóth Tibor, az OTP Ingatlanpont stratégiai partnere (ajkai és tapolcai iroda)lapunk megkeresésére azt mondta, a Balaton északi partján a 3-4 emeletes társasházi lakások a jellemzőek. Tapasztalataik alapján a rezsiköltségek növekedésével az ebből a szempontból „védettebb”, klimatizált, nyílászáró cserén átesett és más lakások által határolt, kisebb alapterületű (a jellemzően 36-64 m2) ingatlanok iránt élénkebb a kereslet.

Az északi parton az újépítésű ingatlanberuházások száma alacsony, ezért kifejezetten jellemző műszaki megoldásokról nem beszélhetünk, ugyanakkor a régió és Budapest újlakásai között számottevő különbség tapasztalatunk szerint nincsen – tette hozzá. Veszprém vármegyét ő is kedvelt célpontnak látja, főleg az iparilag fejlett területeken. A most legnépszerűbb, kisebb méretű ingatlanok kategóriájában továbbra is keresleti piacról beszélhetünk, mivel alacsony a kínálat – húzta alá.

Katona Tamás, az OTP Ingatlanpont siófoki irodájának vezető értékesítési tanácsadója lapunk megkeresésére ismertette, a Balaton déli partján a földszintes, egy emeletes társasházak a legjellemzőbbek. Kiemelte, mivel a bérleti díjakban lakásméret szempontjából marginálisak a különbségek, az eladási árakban viszont jelentősek, ezért tapasztalataik alapján most a kisebb méretű ingatlanok iránt a legélénkebb az érdeklődés, ezekből viszont szűkösebb a választék, mivel természeténél fogva a lakásépítési piac lassabban tudja lekövetni az éppen aktuális vásárlói trendeket. Ezért azok a legnépszerűbb részek, ahol a 20-50 millió forint közötti ingatlanok nagyobb számban megtalálhatóak.

Borítókép: Aki közvetlenül a vízparton szeretne ingatlant, a déli parton keresgél (Fotó: Kurucz Árpád)