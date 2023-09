Az infláció leszorítása után visszatérhet a vásárlási kedv

A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint havi összehasonlításban a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,2 százalékkal csökkent júniushoz képest. A január–júliusi összesített adat 9,9 százalékkal kisebb az előző év azonos időszakinál.

Az éves alapú visszaesés mértéke az előző hónapokban tapasztaltnál kisebb, 7,6 százalékot tett ki, ebben szerepet játszik a bázishatás is: egyrészt az ársapka miatt tavaly kiemelkedően magas üzemanyag-forgalom (amelynek volumene 20,5 százalékkal csökkent), másrészt pedig a tavaly tavaszi kormányzati transzferek nyomán magas fogyasztás – írta elemzésében Regős Gábor, a Makronóm intézet vezető közgazdásza. Éves alapon csökkenti a fogyasztást a reálbérek mérséklődése, illetve a háztartások alacsonyabb vásárlókedve – a forgalom visszaesésének mértéke meghaladja a vásárlóerő csökkenését.

A nem élelmiszer-forgalom mérséklődésében jól látszik, hogy a háztartások a nem létfontosságú vásárlásokat még mindig halasztják: 11 százalékkal kevesebb műszaki cikket és 16 százalékkal kevesebb bútort vettek, mint egy évvel korábban.

A mai adatok alapján a fogyasztás a harmadik negyedévben éves alapon még visszahúzza a gazdasági teljesítményt, negyedéves alapon azonban lehetséges a növekedés. Ahhoz, hogy a fogyasztás és így a kiskereskedelmi forgalom ismét növekvő pályára álljon, szükséges a háztartások vásárlóerejének növelése. Ebben fontos szerepe van az infláció leküzdésének, de lényeges a bérek emelkedése is – akár így, az év vége felé, pótlólagos béremelésekkel is. Ugyanakkor fontos a fogyasztói bizalom helyreállása is. A kiskereskedelmi forgalom csökkenése jelentősen visszaveti a hazai ipar termékei iránti keresletet is: amint az előző hónapokban is láttuk, az ipar exporttermelése kedvezően alakul, ám a hiányzó belső kereslet miatt az ágazat termelése összességében mérséklődött. Ugyanakkor a kiskereskedelmi forgalom csökkenése nem hazai jelensége, bár az uniós átlagot meghaladja (1,6 százalék, júniusban). A kiskereskedelmi forgalom legkorábban az év végén vagy a jövő év elején növekedhet éves alapon a bázisidőszaki magas üzemanyag-forgalom kifutásával.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Bach Máté)