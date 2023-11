Debrecen város- és gazdaságfejlesztő cége az újraiparosítás motorja

Szakemberek szerint ritka dolog, hogy egy Debrecen nagyságú településnek olyan nagy létszámú város- és gazdaságfejlesztő cége legyen, mint a EDC Nonprofit Kft. Itt hattucatnyi munkatárs dolgozik azon, hogy a városba csábítsa a világ minden tájáról a befektetni, beruházni vágyó vállalatokat. Igaz – amit számos, a beruházási szakmában kiadott elismerés is bizonyít –, nem is jött még ekkora városba ilyen nagy tömegű beruházás, mint az utóbbi majd egy évtizedben Debrecenbe.

Az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Centrumot 2014-ben alakította meg az önkormányzat, az addig a város uniós projektjeinek működtetéséért felelős Euro-Régió Ház továbbfejlesztésével. Nem mellesleg az előd is kitett magáért, közreműködésével az első fecske, a National Instruments (amelyet nemrég vásárolt meg az Emerson) letelepítése után egyre-másra alakította ki és telepítette be a város az ipari parkjait. De ami 2014 óta történt az valóban párját ritkítja. A fejlesztők munkájának is köszönhetően többek között a ThyssenKrupp, a Vitesco Technologies, a Diehl, a Deufol, a Semcorp, a Krones az Ecopro BM, a BMW és a CATL is Debrecenbe települt, illetve települ. Ugyanez számokban: azóta 11 milliárd eurónyi működő tőke érkezett a városba.

Nagyon sok munka van ebben az eredményben, hiszen ha egy külföldi vállalat új telephelyet keres magának, még az sem biztos, hogy Európába szándékozik jönni. Többnyire tucatnyi városnév szerepel a terveikben és sorra veszik a lehetséges helyszínek előnyeit, hátrányait. A debreceni fejlesztőknek tulajdonképpen akkor kezdődik a munkájuk, amikor a várost is számba veszik a lehetséges helyszínek között. Ekkor az ő feladatuk meggyőzni a vállalatot, hogy miért érdemes a városba jönniük. A feladat nehéz, de teljesítését Debrecen tekintetében számos tényező segíti. A városnak nemzetközi repülőtere van, amely jelentősen megkönnyíti a kapcsolattartást. Ugyanakkor vasúton és közúton (sőt autópályán) is könnyen elérhető, ami egyaránt fontos az alapanyag- és a késztermékszállítás érdekében. Debrecen közép- és felsőfokú tanintézményeiben szinte minden szakma képviselve van, amely a szakemberellátás nélkülözhetetlen feltétele. A megfelelő gazdasági és vállalkozói háttér is megvan, a letelepedni szándékozó vállalat megfelelő minőségű beszállítókra is számíthat. Nem elhanyagolható az EDC-nek az a szerepe is, hogy összehozza az ide települt cégeket és a nekik dolgozó kis és középvállalkozásokat. Hiszen a letelepítésük csak akkor ér el igazi gazdasági fejlődést a városban, ha ők is foglalkoztatják a város munkavállalóinak kétharmadát alkalmazó kisebb cégeket. (2015 óta az EDC külön részlege foglalkozik ezekkel.) Szépen mutatta ezt a város és fejlesztő cége rendezésében a minap lezajlott beszállítói fórum is, amelyen tizenkét Debrecenbe települt nagyvállalat és 150 kis és középvállalkozás képviselője vett részt.

Mindezek alapján nem túlzás kijelenteni, hogy az EDC dolgozói számára volt és van feladat bőven. Hiszen munkájuk nem ér véget a nagyvállalat meggyőzésével. A telephely létesítése számos megoldandó feladattal jár együtt. Az EDC honlapján is tükröződik ez. Az itt látható – főleg fiatalokból álló - 66 fős csapathoz jelenleg például kontroller és projekt menedzser pozíciókra keresnek munkatársakat. Amelyekre, s másokra is – ismerve az említett egyetemi és középiskolai képzési potenciált – bizonyára hamar akad jelentkező. S mi történik akkor, ha a város összes ipari parkja betelik? A kérdésre Pécskay Zoltán ügyvezető egy EDC-ről szóló podcastban azzal válaszolt, hogy továbbra is segítenek a letelepedett cégeknek, de a szolgáltatói szektorba még érkezhetnek új résztvevők is. Ezen túl pedig – a város és gazdaságfejlesztést is a nevében hordozó EDC – tevékenységében erősödni fog a városfejlesztés, például a lakás és más ingatlanok fejlesztésének ösztönzése is.

Borítókép: A Debreceni Szakképzési Centrum és a BMW Group Gyár Debrecen által közösen rendezett 4. Járműipari nyílt nap a gyár képzési központjában Debrecenben (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)