Visszaváltható palackok: januártól erre kell figyelni!

Az üzleteknek értékesíteniük kell a korábban gyártott és a visszaváltási díj feltüntetése nélkül csomagolt italféleségeket is, melyek megtalálhatók lesznek az árusítóhelyek polcain 2024 januárját követően is, egészen addig, ameddig el nem adják, akár a féléves türelmi időszakon túl is. Így a vásárló majd egy ideig még megtalálhatja az üzletekben a régi és az új csomagolású italféleségeket egyaránt.

Mire kell figyelnie a vásárlóknak?

A vásárlóknak ügyelniük kell arra, hogy visszaváltási díjat csak olyan ital megvásárlásakor kötelesek fizetni, amelynek a csomagolásán feltüntette a gyártó a visszaváltás lehetőségét, ennek módja, megjelenése egységes lesz minden palackon. A vásárló csak ezeket a palackokat viheti vissza az üzletbe visszaváltási díjért cserébe. Ügyelnie kell a vásárlónak arra is, hogy az automatába csak ép, sértetlen palackot szabad bedobnia (a műanyag vagy fém palackokat, dobozokat nem szabad összenyomni).

Vigyázni kell arra is, hogy ha a vásárló olyan italt vásárol, amelyen nincs feltüntetve a visszaváltás lehetősége és a visszaváltási díj mértéke, akkor nem kell az ötven forint visszaváltási díjat megfizetnie. Ebben az esetben viszont nem is tudja a palackot visszavinni az üzletbe és a visszaváltó automatába bedobni. Célszerű a vásárlónak minden olyan italcsomagolást, hulladék palackot, melyet az üzletekben nem vesznek vissza, egy, az otthona közelében található szelektív hulladékgyűjtő helyen elhelyezni.

Visszaváltási díjat minden olyan palack után fizetni kell bármely értékesítőhelyen, amelyen a visszaváltás lehetőségét jelző felirat, címke rajta van. A visszaváltási díj összegét a fogyasztói ár mellett kötelező feltüntetni.

A négyszáz négyzetméternél kisebb alapterületű üzletek is kötelesek lesznek az ötven forint visszaváltási díjat felszámítani, de az üres, használt palackokat már nem kötelesek visszaváltani (bár önként csatlakozhatnak a rendszerhez). Lehetnek majd ugyanakkor olyan kisebb üzletek, melyek például kézi visszaváltással csatlakoznak a rendszerhez. Más értékesítőhelyeken is (például egyes iparcikkáruházakban, drogériákban, vendéglátóhelyen elvitel esetén vagy dohányboltokban) kötelező lesz az ötven forint visszaváltási díj felszámítása, amikor az már a csomagoláson is rajta van.

Az értékesítőhelyeknek az italokat kínáló polcokon, feliratokon, szórólapokon, reklámokban is kötelező lesz feltüntetniük a fogyasztói ár mellett az ötven forint visszaváltási díj összegét is, de ennek természetesen a nyugtán is szerepelnie kell. A vásárlóknak a visszaváltási utalványra vigyázniuk kell, mivel ha az elvész, vagy az azonosítását ellehetetlenítő módon megrongálódik, akkor az üzlet nem tudja vásárláskor beszámítani.

Az előbbiek nyomán lesznek olyan üzletek, értékesítőhelyek, ahol az ital vásárlásakor kötelesek lesznek felszámítani az ötven forint visszaváltási díjat, de a hulladék palackot csak egy másik, nagyobb üzletben válthatják vissza.

Számítani kell ugyanakkor arra is, hogy az automata visszaváltó berendezések telepítése nem zárható le ez év végéig minden üzletben (a berendezéseket szállító cégek korlátozott gyártási és üzembe helyezési lehetőségei miatt), ugyanakkor a gyártók is csak a 2024. január elsejei hatálybalépést követően, hónapokkal később kezdik szállítani a visszaváltás lehetőségét jelző felirattal, címkézéssel a különféle italokat.