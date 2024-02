Elektromos autók: átírják a játékszabályokat

A kínai elektromosautó-gyártó, a BYD tegnap küldte a szalonokba új plug-in modelljét, a Qin Plus DM-i szedán új változatát. Az autó legnagyobb érdekessége az ára, hiszen a vállalat húsz százalékkal csökkentette az árat az előző modellhez képest.

A BYD új autójának az induló ára 79 800 jüan, ami átszámolva négymillió forint – írta meg a Reuters. A Qin Plus hibrid olyan autókkal versenyezhet a vásárlók kegyeiért, mint a Nissan Sylphy vagy a Volkswagen Lavida.

A hagyományos autóipar vezető szereplői lázasan keresik a receptet a kínai elektromosautó-gyártók nyomulásának visszaszorítására, emlékeztetett a Világgazdaság. Azt ugyanis legfeljebb adminisztratív eszközökkel, vámok kiszabásával és emelésével tudnák a legkönnyebben megakadályozni, ám ez állami hatáskör. Amit a vállalatok maguk is megtehetnek, az a versenyképességük növelése, amely az áraik leszorítását eredményezheti, lehetőleg úgy, hogy eközben a profitmarzsok se sérüljenek menthetetlenül. Ha az árcsökkentésben megközelítik, illetve elérik a kínaiak szintjét, onnantól már nem kérdés, hogy a vásárlók a hazait választják. Legalábbis Nyugaton, miután a kínai autógyártók az olcsóság oltárán szemrebbenés nélkül képesek feláldozni a minőséget.

Magyarországon építi meg első európai üzemét a világ legnagyobb elektromos autógyártójának számító kínai BYD. Fotó: AFP

A világ legnagyobb elektromos autógyártója, a kínai BYD Co. bejelentette azt is, hogy több csúcskategóriás luxusautó-modellel jelentkezik az idén, és részvény-visszavásárlási tervet dolgoz ki. A társaság szeretne vezető pozíciót elfoglalni a luxusautók szegmensében. A távirati iroda emlékeztetett arra, hogy a BYD-nek három külföldi üzeme lesz Thaiföldön, Brazíliában és Magyarországon, amivel globális jelenlétét bővíti. A vállalat tavalyi adózott eredménye 29–31 milliárd jüan (4–4,3 milliárd dollár) volt, 74–86 százalékkal haladta meg a 2022. évit, amikor a profitja lényegesen nagyobb mértékben, 446 százalékkal, 16,62 milliárd jüanra ugrott. A cég 2023-ban 3,02 millió new energy vehicles (NEV) gyűjtőnév alatt kategorizált, a teljesen elektromos autókat és különböző hibrideket is magában foglaló alternatív hajtású járművet értékesített. Ez 61,9 százalék növekedés 2022-höz képest. A tavalyi adattal a BYD már a második egymást követő évben áll a globális NEV-piac élén.