Lezárult a zöldenergiáról szóló online konzultáció

Sikeresen zárult a zöldenergiáról szóló online konzultáció – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) vasárnap az MTI-vel. Azt írták, a zöldenergia a magyar gazdaság jövője, ezért a kormány elkötelezett a használatának és tárolásának növelésében.

A most záruló Közös ügyünk a zöldenergia elnevezésű online konzultáció célja is az volt, hogy erősítsük a zöldenergiáról szóló társadalmi párbeszédet – közölték, jelezve: soha ilyen sokan nem tudták még elmondani véleményüket erről a témáról,

több mint hetvenezren töltötték ki a 13 kérdésből álló felmérést.

Megköszönték a válaszadók véleményét, és azt ígérték, azt a zöldenergiáról szóló döntéseknél figyelembe fogják venni.

Olyan, a hazai zöldenergia-politikát meghatározó kérdésekről mondhatták el véleményüket az emberek, mint a napelemek telepítésének kérdése, az elektromos közlekedés állami támogatása, a szabályozási rendszer, a megújuló energia népszerűsítése és a zöldenergia hazai közlekedésben betöltött szerepe.

A kérdéssorral felmérhető, hogy a lakosság részéről hol a legnagyobb a zöldenergiára való átállás igénye, és ennek megfelelően indulhatnak a jövőben különböző támogatási programok

– ismertette a tájékoztatási központ.

Hangsúlyozták: a zöldenergia megtermelése mellett rendkívül fontos annak eltárolása is. Az utóbbi időben több olyan program indult, amelyek támogatják a háztartások és a vállalkozások zöldenergia-tárolási kapacitásainak bővítését, hogy az azonnal igénybe nem vett zöldenergiát később is fel lehessen használni.

Hiszen az energiára nemcsak a termelése pillanatában van szükség, hanem akkor is, amikor az időjárásfüggő megújulók nem termelnek

– mutattak rá.

Mint írták, a világban gyors energetikai fejlődés, komoly fordulat zajlik, ami újabb ipari forradalomnak is hívható. Magyarország időben lépett, jelenleg az élmezőnyben van Európában és világviszonylatban is a zöldenergia gyakorlatba való átültetésében, azonban ezt a pozíciót meg kell tartani.

Fontos Magyarország energiaszuverenitásának növelése, ehhez kellenek a megújuló energiaforrások, a gázüzemű erőművek és az atomenergia is; az energiapolitikában az ellátásbiztonságot, az árakat és a fenntarthatóságot együtt kell kezelni.

A közleményben kitértek arra is, hogy Brüsszel háborúpárti és elhibázott szankciós politikája komoly energiaválságot okozott Európában, ami felhívta a figyelmet a tiszta, biztonságos és megfizethető árú energiára. Magyarország kormánya ebben az elhúzódó háborús időszakban is fenntartja a csökkentett lakossági rezsidíjakat, ezzel együtt a magyarországi energiatermelésre is komoly hangsúlyt fektet – jelezték.