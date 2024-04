Nagy Márton szerint is drága az üzemanyag itthon

–A 4 százalékos gazdasági növekedés a fenntartható irány Magyarországon, ami elég a kormány célkitűzéseihez. Ha beindulnak beruházások, mint a CATL vagy a BMW fejlesztése, és ezek teljes kapacitáson fognak termelni, akkor a 4 százalékos növekedés nagyon könnyen elérhető, de ehhez kell az exportpiacaink és Németország begyógyulása is. Pont azért megyek a hét elején Berlinbe, hogy tárgyaljak német kormányzati képviselőkkel a versenyképesség és járműgyártás helyzetéről. Mi is látni szeretnénk, hogy mit várhatunk a német gazdaságtól – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Világgazdaságnak Kiskunhalason az ország első roma vállalkozásfejlesztési központjának átadásán.

Hozzátette:

ami a növekedés helyreállását illeti, a fogyasztás a reálbérek emelkedésének köszönhetően szépen áll helyre, olyan ütemben, ahogy vártuk. A beruházások, hitelezés helyreállása ugyancsak megkezdődött, miközben a munkaerőpiaci aktivitás is folyamatosan nő, és egyre kevesebb az inaktív, tehát jók a munkaerőpiaci folyamatok. Egyedül az exportpiacaink aktivitása nagy kérdőjel, de ez meg nem tőlünk függ, hanem a német gazdaságtól.

Az üzemanyagárakkal kapcsolatban elmondta: – A kormány türelme kezd elfogyni, ez látszik az elmúlt napok történésein is. Figyelmeztettük a MÁSZ-t (ásványolaj szövetség) és a Molt is, hogy azt a megállapodást, amely értelmében a hazai üzemanyagáraknak a régiós középmezőnyben kell lenniük, tartsa be, ugyanis időközben az árak elcsúsztak. Véleményünk szerint 7-9 százalékkal vannak följebb a hazai üzemanyagárak, mint a régiós átlag. De annak érdekében, hogy ne legyen vita arról, hogy pontosan mi is a régiós átlag, a KSH-t bíztuk meg, mint független objektív szervezetet, hogy alakítsa ki ennek módszertanát. Jövő hét péntektől fogja publikálni a szomszédos országok üzemanyagárait, és az átlagokat, utána tud a kormány dönteni, hogy beavatkozik-e vagy sem az üzemanyagpiacon.

Az ágazati adókról pedig úgy vélekedett: – Nem gondolom, hogy visszafogják a gazdaságot, mellesleg látszik, hogy azok az adók, amiket kivetettünk, azok jól célzott adók voltak, főleg, hogy nagyon sok szektorban még most is nagyon nagy profitabilitás mutatkozik.

Borítókép: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter (Fotó: MTI/Purger Tamás)