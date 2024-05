Combosodik a hazai műanyagipar – új szereplő a piacon

Magyarországon is bemutatkozott a román TeraPlast-csoport, Délkelet-Európa legnagyobb polimerfeldolgozója. A hazai piacra lépést másfél évvel ezelőtt egy leányvállat alapításával kezdte, most azonban akvizíciót hajtott végre, nemrég vásárolta fel az osztrák Wolfgang Freiler-csoportot, amelynek itthon két termelőegysége is van: Fertőszentmiklóson, illetve Nagykanizsán.

A cég fejlesztési igazgatója mutatja be a terveket. Forrás: TeraPlast

A bemutatkozó eseményen szó volt arról is, hogy a cég a magyar gyártósoraik korszerűsítése és termékportfóliójuk bővítése mellett új munkahelyek létesítésére további fejlesztéseket tervez.

A besztercei székhelyű TeraPlast egyébként itthon kevésbé ismert, de nagy múltú erdélyi cég, amely a bővüléssel az Európai Unió keleti régiójának legnagyobb műanyagfeldolgozó vállalata lett.

A cég műanyag csőrendszereket, lebomló csomagolóipari termékeket és fóliát gyárt, ugyanakkor jelentős újrahasznosító kapacitással is rendelkezik, a hulladékból alapanyagot biztosít a cső- és fóliaüzemének.

A magyarországi piacon az utóbbi évtizedben közvetlen szállítással jó néhány helyi projekthez és hazai kereskedelmi egységbe szállított közmű- és épületgépészeti termékeket (így víz-, gáz- és csatornacsöveket, aknákat, kábelvédőket, lefolyókat). Fontos közműprojektekben volt partnere hazai cégeknek, például a Békés Drénnek vagy a Mészáros & Mészáros Kft.-nek, termékeiből nagyobb léptékű ivóvíz- és csatornarendszerek is készültek idehaza.

A két új hazai egység a Freiler ausztriai, valamint a többi közép- és nyugat-európai disztribúciós részlegével együtt került a TeraPlasthoz, a két magyarországi üzem összesen 144 alkalmazottat foglalkoztat.

Az új cégstruktúrában tovább szeretnénk növelni jelenlétünket a magyar piacon, bővíteni szeretnénk gyártókapacitásunkat, termékportfóliónkat, versenyképességünket, hogy további fontos közműprojektekben vehessünk részt beszállítóként. Jelenleg a Polytech Kft. a termékeinek a kilencven százalékát nyugat-európai piacokon értékesíti. E termékek nagyrészt újrahasznosított műanyagokból készülnek. Mi ezt az utat szeretnénk folytatni: oly módon fejleszteni és növekedni, hogy értéket teremtsünk abból, amit mások kidobnak, amivel a környezetet szennyeznék

– hangsúlyozta a cégfúzió után Vajda László, a TeraPlast-csoport fejlesztési igazgatója.