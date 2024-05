Több fronton kell erősíteni a kis- és közepes vállalatokat

A nagy kérdés, hogy a vállalkozásfejlesztéssel foglalkozóknak, mint például a kamaráknak ilyen helyzetben milyen válaszokat kell adniuk. Tekintettel arra, hogy a kamara hídként szolgál a vállalati szektor és a politikai döntéshozók között, a szervezet szorgalmazza a növekedésbarát adórendszer javítását, az adatszolgáltatási kötelezettség felülvizsgálatát és egyszerűsítését. Ezzel a vállalkozások időt és persze pénzt takaríthatnak meg, de további gazdaságfehérítő programok indítása is felmerülhet, bár az utóbbi néhány évben komoly gazdaságfehéredés látszódott.

A kamara nagyobb szerepet szeretne vállalni az innovációs piacon, a felek összekapcsolásában, szeretné elérni a további beruházásösztönző programok indítását és nem utolsósorban a beruházások finanszírozásának támogatását. Ez utóbbi nagyon komoly sarokpontja a vállalati szektor fejlesztésének, hiszen azt ma mindenki elismeri, hogy rendkívül magasak a kamatok, emiatt az állami támogatású konstrukciók a legkelendőbbek.

A kamat valóban neuralgikus pont. Suppan Gergely, a Nemzetgazdasági Minisztérium makrogazdasági elemzésekért felelős helyettes államtitkára előadásában összefoglalta a várható kamatmozgást. Jelezte: az Egyesült Államokban nem enyhült úgy az infláció, mint Európában, így a FED nem tudta megkezdeni a kamatcsökkentési ciklusát. Első körben idénre 120 bázispontos csökkenést vártak az elemzők, ma a konszenzus az, hogy jó, ha 20-25 bázispontos lesz. Mindez világszerte komolyan átrendezte a kamathelyzetet, így a magyar jegybanknak is tartania kell magát a nemzetközi trendekhez és tartania kell a pozitív reálkamatszintet, hogy a tőkét itthon tartsa. Suppan Gergely szerint nagyjából hat százalék körüli kamatszinttel kell számolni idén, majd középtávon várhatóan újra megindul a kamatcsökkenés és olcsóbb lesz a beruházások finanszírozása.

Az államtitkár átfogó képet adott arról, hogyan sikerült letörni a hazai inflációt, illetve arról is szólt, hogy idén nagyjából három százalék körül ugrál majd a pénzromlás üteme, attól függően, hogy az élelmiszer- vagy energiaárak hogyan alakulnak. (Most éppen az orosz fagykárok miatt dráguló gabona és a kínai igények miatt növekedő fémárak vannak terítéken globális szinten.)

A minisztérium három fő terület erősítésével szeretné visszatéríteni a gazdaságot a növekedés irányába. Az egyik a fogyasztás élénkítése, amely erősíti a termelést és egyúttal ösztönzi a beruházásokat, a harmadik terület pedig a munkaerőpiac erősítése, amely lehetőséget biztosít a vállalkozások termelékenységének javítására. Minden összevetve azonban – jegyezte meg Supppan Gergely – a kormányzat hosszú távú célja a beruházások vezérelte növekedés helyreállítása.

Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója is vállalati finanszírozást helyezte az előadásának központjába. Mint mondta, a magyar munkaerőpiac háromnegyede a vállalkozói szektorhoz kapcsolódik, vagyis kormányzati részről nem eldöntendő kérdés a szektor támogatása vagy erősítése. Nincs mese – mondta –, a piacot segíteni kell. Ugyanakkor tény, hogy a piaci környezet változása miatt összeomlott a hazai hitelezés, a tíz százalék feletti kamatokra senki sem tartott igényt, a költségek kitermelhetetlenek. Most sem sokkal jobb a helyzet, továbbra is drága a piaci hitel, a különbség ma az, hogy a bankok elkezdtek versenyezni, a jegybankhoz hasonlóan megindult a kereskedelmi banki kamatcsökkentés is, amely élénkítette a finanszírozást.