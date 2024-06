Orbán Ráhel elmondta, min kell dolgozni a budapesti turizmusban

Helyzetbe hozhatja a luxusszínvonalat megfizethető áron kínáló budapesti szolgáltatókat a klasszikus nyugat-európai úti célok megdrágulása – fogalmazott Orbán Ráhel, a BDPST Group kreatívigazgatója a Trend FM egyik műsorában. Beszélt arról is, Budapesten már nem a turisták számán, hanem az ide érkező tömeg összetételén kell dolgozni azért, hogy

a főváros ne csak olcsó desztinációként és bulihelyszínként éljen az ide utazók tudatában.

Hangsúlyozta, az ide érkező turisták kivétel nélkül kiemelik a biztonságot, de emellett lehet építeni a kultúrára, a gazdag szállodai kínálatra és a rendkívül változatos éttermi palettára, ugyanis ezek a sokszínűsége versenyelőnyt biztosít Prágával és Béccsel szemben a magyar fővárosnak.

Orbán Ráhel

Hiányzik viszont a luxusvásárlás lehetősége – fejtegette az igazgató –, és ez vonatkozik a fogyasztás mellett a vásárlási élményre, a kirakatnézegetésre vagy éppen a szép üzletek felkeresésére.

A lehetőség bizonyítottan meghosszabbítaná a tartózkodási időt, és jelentős pluszbevételt jelentene a szolgáltatók, valamint az ország számára

– hangsúlyozta Orbán Ráhel, aki a BDPST Group portfóliójának legújabb budapesti ékkövéről, a Dorothea Hotelről is elárult néhány kulisszatitkot. Például azt, hogy a kifejezetten a magyar piacra megálmodott hotel nem luxusszálloda, és bár kétségkívül a Marriott Autograph Collection brandjének top szállodája, mégis az elérhető, megfizethető luxust képviseli.

Érzetében, élményében, dizájnjában nincs lemaradva versenytársaitól, az árazásban azonban nem hozza a nyugat-európai ötcsillagos hotelek szintjét. Egy ugyanilyen színvonalú és lokációjú szállodáért Párizsban ma egy nullával többet kell fizetni

– tette hozzá a kreatívigazgató.

Rávilágított arra is, hogy a dizájnnal és a történetmeséléssel a magyar kultúráról is edukálni kívánták a vendégeket. Beszélt emellett a további tervekről is. Az egykori Mahart-házban lévő, hosszú távú kiadásra szánt lakások befejezéséről, illetve az épület tetején a BiBo étterem megnyitásáról, és közölte, hogy a nyár végén elkezdik a Gellért Hotel felújítását is, amelynek a Mandarin Oriental szállodalánc lesz az üzemeltetője.