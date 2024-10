Egyre több hazai cég csökkenti karbonlábnyomát zöldáram származási garanciákkal (x)

A tevékenységüket fenntarthatóbbá tenni kívánó hazai vállalatok érdeklődése folyamatosan növekszik a megújuló villamos energia beszerzését lehetővé tevő származási garanciák (Guarantee of Origin, GO) iránt. A kereslet az árfolyamok konszolidálódása által hajtott erősödését az ajánlatkérések számának emelkedése mellett az is jelzi, hogy az MVM-csoport villamosenergia-nagykereskedője, az MVM Partner Zrt. 88%-kal több ügyletet kötött a GO-piacon 2024 első hét hónapjában, mint az előző év azonos időszakában.

A cégek többféleképpen is mérsékelhetik karbonlábnyomukat, a rendelkezésükre álló eszközök és módszerek közül pedig az egyik legkényelmesebb és legolcsóbb megoldást a származási garanciák európai rendszere kínálja számukra. A vállalatok a GO-k megvásárlásával biztosíthatják fogyasztásuk egy részének vagy akár egészének környezetbarát forrásból történő fedezését saját beruházás, illetve a hosszú távú elköteleződést jelentő áramvásárlási szerződés megkötése nélkül.

A GO olyan forgalmazható, elektronikus okirat, amely objektív, átlátható módon igazolja, hogy az adott mennyiségű (1 megawattóra) megvásárolt áram megújuló vagy nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelésből származik. A származási garancia kiállítását a megújulóenergia-termelők igényelhetik az adott ország energetikai hatóságánál (Magyarországon a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól – MEKH), amely a megtermelt és a rendszerbe betáplált zöldáram mennyiségének megfelelően bocsátja ki a tanúsítványt.

A származási garanciákra vonatkozó szabályozás országonként eltérő lehet, de minden GO-nak tartalmazni kell egyedi azonosító számot, az energia forrására és a felhasznált technológiára vonatkozó információkat, a termelő erőmű lokációját, méretét, működésének kezdő időpontját, az eredetigazolt villamosenergia-termelés kezdetének és befejezésének dátumát, de még az erőmű által kapott támogatások adatait is.

Ennek megfelelően az áramfogyasztásukat zöldíteni kívánó cégek azt is megválaszthatják, hogy pontosan milyen forrásból, melyik országban és melyik erőműben termelt villamos energia eredetét tanúsító GO-kat vásárolnak meg. A felhasználó vállalatok a GO-k segítségével egyebek mellett biomassza-, hulladékhasznosító-, biogáz-, depóniagáz-, nap-, szél-, víz- és geotermikus erőművek által előállított zöldáramot is beszerezhetnek. A GO-k igénylésére jogosult energiatermelők köre pedig a közeljövőben az atomerőművekkel is kibővülhet egy jogszabályváltozásnak köszönhetően.

A fizika törvényei miatt természetesen nem várható el, hogy éppen azok az elektronok érkezzenek meg egy magyarországi vállalathoz, amelyek a villamosenergia-hálózat egy távolabbi pontján kerülnek a rendszerbe. A GO azonban megteremti annak lehetőségét, hogy az adott cég akár teljes egészében zöldárammal működjön, mivel segítségével pontosan követhető, hogy az európai rendszerbe mennyi fenntartható energia került be, és az is, hogy ebből mennyit és hol kívántak felhasználni. Így a rendszer egészét tekintve lényegében mégis megvalósulhat a zöldenergia adott fogyasztóhelyre történő juttatása.

A GO átruházható és akár többször is tulajdonost cserélhet, de csak egyszer, a kibocsátástól számított egy éven belül lehet felhasználni. Miután a fogyasztó felhasználta az okirat által igazoltan tiszta villamosenergia-mennyiséget, a dokumentumot törlik a rendszerből.

Ma már a GO-kal nemcsak bilaterális megállapodásokon keresztül, hanem egyre több tőzsdén, így 2022 nyara óta a magyar HUPX-en is lehet kereskedni, ami a korábbi, kétoldalú ügyletek által dominált piaci helyzethez képest jelentősen növeli az árképzés transzparenciáját és a likviditást.

A magyar GO-k nemzetközi kereskedelme szempontjából mérföldkő volt, hogy a MEKH 2022-ben csatlakozott a szabványosított európai energiatanúsítvány rendszer kidolgozását célzó, a GO-kat kibocsátó állami szerveket tömörítő szövetséghez (Association of Issuing Bodies, AIB). Ezzel itthon is elérhetővé váltak a növekvő számú AIB-tagországok piacai, miközben a hazai szereplők és GO-k európai piaci elfogadottsága és láthatósága nőtt. A csatlakozás növelte a likviditást, és a bejegyzés/átruházás folyamatának gyorsításával is javította a kereskedési lehetőségeket.

A többeladós modell 2022. őszi bevezetésével az eladói oldal kiterjedt magyar és más európai erőművekre és GO-kereskedőkre is, így az addig csak a vevői oldalon jelen lévő energiakereskedők, illetve egyéb piaci szereplők is képessé váltak az eladásra.

A GO-k iránti kereslet számos tényező élénkíti, így a vállalatok fenntarthatósági céljainak és követelményeinek növekedése, a megújulóenergia-termelés fokozódása, valamint a kereskedési lehetőségek bővülése mellett az árfolyamok konszolidálódása, csökkenése is. Az új, reálisabb árszintek lehetővé teszi, hogy azok a cégek is vevőként jelenhessenek meg a piacon, amelyek ezt korábban nem engedhették meg maguknak. A kereslet erősödése és az árak stabilizálódása pedig arra utal, hogy ez pontosan így is történik.

A GO-rendszert eredetileg azzal a céllal hozták létre 2014-ben, hogy támogassa a tiszta, megújulóenergia-alapú áramtermelés térnyerését, hiszen ezáltal többletbevételhez juthatnak a származási garanciát kiváltó villamosenergia-termelők. Ezt a célját jelenleg is betölti, mostanra azonban az ügyfelek, partnerek és vásárlók fenntarthatósági elvárásainak való megfelelés jelentős, a többletköltséget akár jócskán meghaladó üzleti előnyöket jelenthet a zöldenergiával üzemelő vállalkozások számára.

