Már több mint ötezer elektromos jármű megvásárlásához kértek támogatást a cégek

A kormányzati programban eddig mintegy 4200 cég igényelt forrást összesen 5005 tisztán elektromos hajtású személygépkocsi, kisteherautó vagy kisbusz beszerzéséhez – közölte pénteken az Energiaügyi Minisztérium. A mostanáig beérkezett kérelmek együtt a 30 milliárd forintos teljes keretösszeg közel kétharmadát fedik le. A gazdasági társaságok a legnagyobb arányban személyautókkal zöldítenék flottáikat, ez a kategória teszi ki az igénylések háromnegyedét.

A vállalkozások február eleje óta igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást elektromos személygépkocsi, teherautó vagy kisbusz beszerzéséhez. A 30 milliárd forintos program egy gépkocsi megvásárlásának költségeiből az akkumulátor kapacitásának függvényében 2,8–4 millió forintot is fedezhet. A tíz fő alatti állományi létszámú vállalkozások legfeljebb egy, a 10–49 fő közöttiek legfeljebb öt, az 50–249 fő közöttiek legfeljebb tíz, míg a nagyobbak legfeljebb 16 járművet szerezhetnek be. Egy cégre így összesen akár 64 millió forint juthat. A program hozzájárult ahhoz, hogy a leginkább klímabarát közúti járművekből minden negyedik 2024-ben állt munkába Magyarországon.

Az eddigi támogatási döntések alapján több mint 3400 gazdasági társaság számíthat együttesen mintegy 16 milliárd forintra. Közel ezer nyertesnek utaltak is már, összesen majdnem 3,9 milliárd forintot. A program 2025 tavaszáig ösztönzi a vállalati járműflották környezetbarát korszerűsítését.

Október végével módosultak a részvételi feltételek. Újabban már a 2022-ben megalapított vállalkozások is nyújthatnak be pályázatot, bevételi megkötés nélkül, és akkor is, ha korábbi jelentkezésüket valamiért visszavonták. A lehetséges igénylők körének bővülése a kérelmek számában is megmutatkozik. A változtatást követően majdnem másfélszer több igénylés érkezett be, mint a megelőző hónapban, 44 százalékkal nőtt az állami hozzájárulással beszerezni kívánt járművek darabszáma és a kért támogatások forintösszege is.

A kormány két programban összesen közel 60 milliárd forinttal népszerűsíti az elektromobilitást. Novemberben indult el egy 28 milliárd forintos keretösszegű kiírás a vidéki töltőhálózat fehér foltjainak felszámolása érdekében. A pályázat jóvoltából a következő években több mint száz helyszínen létesülhet új töltőállomás. Az országos lefedettséghez közelítve az eddig ellátatlan területeken is kényelmesebbé, vonzóbbá válik az elektromos gépkocsik használata.