Új korszak a hazai távközlésben

Utolsó szakaszához érkezik a 4iG Csoport távközlési portfóliójának teljes megújítása, illetve egységesítése. A cégcsoport tegnap jelentette be, hogy 2025. január 1-jétől kivezeti a magyarországi piacról a Vodafone, a Digi, az Antenna Hungária és az Invitech márkákat, és a társaságok ezt követően egységesen One márkanév alatt nyújtják lakossági és vállalati távközlési szolgáltatásaikat. A közös márkanévhasználat mellett a társaságok jogilag is eggyé válnak és 2025. év második feléig beolvadnak a Vodafone Magyarország jogutód vállalatába, a One Magyarország Zrt.-be. A lépéssel létrejön Magyarország második legnagyobb telekommunikációs vállalata, amely a távközlési szolgáltatások teljes spektrumát lefedi a lakossági, illetve a kis- és nagyvállalati szegmensben. Az eseményen bemutatták az új távközlési szolgáltató főbb tevékenységeit és az új márka arculatát.

A lakossági ügyfelek egy szolgáltatótól vehetik igénybe a mobil és vezetékes adat- és hangszolgáltatásokat, továbbá a piacon egyedülálló tartalomszolgáltatásokat a hagyományos TV-től az interaktív digitális tartalmakig.

Január 1-jétől a One márka alatt az RTL Magyarországgal kötött exkluzív megállapodás értelmében a One lesz az egyetlen hazai távközlési szolgáltató, amely teljeskörűen biztosítja az RTL és RTL+ tartalmait ügyfeleinek.

A One a közép- és nagyvállalati ügyfeleknek is integrált szolgáltatásportfóliót kínál. A szolgáltatásportfólió mellett az üzlethálózat is megújul: a Digi, a Vodafone és a korábbi Invitel üzleteinek összevonásával a One 98 településen mintegy 135 üzletben várja majd ügyfeleit. Fontos változás lesz, hogy a lakossági ügyfélkiszolgálás is integráltan működik 2025-től: mind a Digi, mind a Vodafone ügyfelei ugyanazon ügyfélszolgálati telefonszámon és már a One arculatával működő digitális felületeken intézhetik szolgáltatásaikkal kapcsolatos ügyeiket.

Szilágyi Áron, Bányai Tamás, Mohamed ElSayad, a 4iG Csoport márkaváltásért felelős üzletfejlesztési és innovációs vezetője és Majka, az új márkanagykövet

Fotó: 4iG

– A One létrehozásával olyan új, dinamikus szereplő jelenik meg a piacon, amely egyesíti meghatározó távközlési vállalataink több évtizedes szakmai tapasztalatát és innovációs képességeit. Mindez lehetővé teszi, hogy ügyfeleinknek még magasabb színvonalú, integrált szolgáltatásokat nyújthassunk. Célunk, hogy lakossági ügyfeleink egy szolgáltatótól vehessék igénybe a mobil és vezetékes adat- és hangszolgáltatásokat, továbbá a TV- és interaktív digitális tartalmi szolgáltatásokat, vállalati ügyfeleinket pedig még hatékonyabban, a telekommunikációs szolgáltatások teljes spektrumával szolgáljuk ki – fogalmazott Bányai Tamás, a 4iG Csoport hazai távközlési kereskedelmi vállalatainak vezérigazgatója.

A csoport már korábban bejelentette, hogy Szilágyi Áron háromszoros olimpiai, világ- és Európa-bajnok kardvívó a 4iG Csoport és a One márkanagykövete lett. A tegnapi esemény másik apropója az új márkanagykövet, Majka bemutatkozása volt.