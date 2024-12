Ezek voltak a legnagyobb filmes bukások idén Hollywoodban

Hollywood számára 2024 remek év volt, hatalmas kasszasikereket láthattak a nézők, amelyekre tömegével váltottak is jegyet, de a sikeres filmek mellett a kudarcokban is bővelkedett az idei kínálat – írta a Világgazdaság.

A Joker második része nem hozta az első film sikerét (Fotó: TMDb)

A Joker: Folie à Deux című film, amely két évvel az első film eseményei után játszódik, sem a kritikusokat, sem a rajongókat nem nyűgözte le, ami meg is látszott a mozipénztáraknál. A box office szakértők szerint a Joker: Kétszemélyes téboly gyenge jegyeladása mintegy 200 millió dollár (73 milliárd forint) körüli veszteséget hozott. Mivel a film bevétele közel sem éri el a 450 millió dollárt (165 milliárd forint), ami a nullszaldóhoz szükséges, így kijelenthető, hogy legalább 150, de inkább 200 millió dollárt fog bukni a Joker 2.

Nácivadász film is elhasalt a kasszáknál

A szebb napokat is látott Guy Ritchie második világháborús akció-vígjátéka ugyan a kritikusok elismerését elnyerte, azonban a Sherlock Holmes és a Blöff rendezőjének nehéz visszaszerezni a nézők bizalmát. A piszkos hadviselés minisztériuma 60 millió dollárból (mintegy 24 milliárd forint) készült, de csak 27,5 millió dollárt (11 milliárd forint) hozott.

Földbe csapódott A holló

A holló remake-et sokan várták, ám hatalmas bukás lett. Mi sem bizonyította ezt, mint az, hogy az első hétvégéjén mindössze 4,6 millió dollárt (1,8 milliárd forint) termelt, ami csak a hétvégi toplista 8. helyére volt elegendő. A Bill Skarsgard főszereplésével készült horror-képregényfilmet a kritikusok sem szerették. A film 50 millió dollárból (mintegy 20 milliárd forint) készült és nem úgy néz ki, hogy visszahozza gyártási és reklámköltségét.

Nem voltak sokan kíváncsiak a pókasszonyokra

A szuperhős filmek az elmúlt években hatalmas népszerűségre tettek szert, így a Madame Web is erre a hullámra próbált felülni.

A Dakota Johnson főszereplésével készült képregényfilm egy Pókember nélküli Pókember-mozi,

ez pedig finoman sem jött be a rajongóknak. Ráadásul a kritikusok sem kedvelték és csak 100 millió dollárt (mindegy 40 milliárd forint) hozott, amellyel a gyártási költségek sem térültek meg.

A gamerek egyik kedvenc játéka elég suta lett

Az azonos nevű videójáték-sorozaton alapuló Eli Roth Borderlands című sci-fi akcióvígjátéka olyan sztárokat vonultat fel, mint Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black és Jamie Lee Curtis. A film büdzséje mintegy 115 millió dollár (45,8 milliárd forint) volt, és ennek csak töredékéért, 33 millió dollárért (13,1 milliárd forint) váltottak jegyet a nézők idén.

Kémfilm rég bukott ekkorát

Hiába korunk egyik legnagyobb akciósztárja, Henry Cavill, Michael Vaughn filmjét – Argylle, a szuperkém – ő sem tudta megmenteni: a mozi többnyire negatív kritikákat kapott a kritikusoktól, és gyengén teljesített a pénztáraknál, 200 millió dolláros költségvetés (mintegy 80 milliárd forint) mellett 96,2 millió dollár (38,1 milliárd forint) bevételt hozott világszerte.

A keresztapa rendezője nagyot álmodott – de megérte?

A keresztapa trilógia, az Apokalipszis most, a Drakula és számos más legendás mozi rendezője, Francis Ford Coppola régi álmát valósította meg idén. A Megalopolisz, amelynek zenéjét Magyarországon vették fel, hatalmasat bukott, és ez nagyon nem vet jó fényt a neves rendezőre. A rendezőzseni saját zsebből fizette a film gyártását, ami nem kevesebb, mint 120 millió dollár (47,5 milliárd forint) volt – ebből az első héten mindössze csak 7 millió dollárt (2,8 milliárd forint) sikerült visszatermelni világszinten.

A rendező több évtized után elkészítette a filmet, amit mindig is szeretett volna, de a hatalmas bukás megnehezítheti, hogy a következő projektjére finanszírozást szerezzen. Már ehhez a 120 milliós büdzséhez is el kellett adnia borászatának egy részét, így valóban kérdéses, hogy milyen lehetőségei maradnak a rendezőnek, ha még szeretne a jövőben is filmet készíteni. A film végül 12,5 millió dollárt (közel ötmilliárd forint) hozott, azaz a büdzséjének a csupán alig több, mint tíz százalékát termelte vissza.