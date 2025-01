Reagáltak az oroszok a román vádakra

Románia a Moszkva befolyásától való minden félelme ellenére sem riad vissza a kék üzemanyag Törökországon keresztüli importjának növelésétől – mutat rá a Világgazdaság az Oilcapital cikke nyomán, amelyben az orosz lap szemlézte az MVM romániai akvizíciós tervéről, illetve a lépés esetleges elmaradásáról beszámoló Financial Times-interjút.

Az interjúban Sebastian Burduja román energiaügyi miniszer azt mondta, hogy Románia az orosz befolyástól való félelme miatt úgy dönthet, hogy nem engedi meg, hogy az MVM felvásárolja az E.on romániai érdekeltségét. Titkosszolgálati jóváhagyással fogja elemezni az MVM által tervezett ügylet körülményeit. Döntésével a román kormány követheti a spanyol példát, Spanyolország ugyanis a Talgo vonatgyár egy magyar társaság általi megvásárlását akadályozta meg hasonló aggályra hivatkozva.

Sebastian Burduja a Financial Timesnak azt is kijelentette, hogy Románia nem akar orosz gázt. Mint leszögezte, „nem engedjük be az orosz gázt az országba”.

Ehhez képest az Oilcapital szerint Romániát nem érdekli a metánmolekula eredete, amikor Törökországon keresztül importál. Törökországon keresztül orosz és azeri gáz is áthalad. A román hatóságok azonban – olvasható – valamiért félnek a magyar MVM-mel kötött jövedelmező üzlettől. Pedig az MVM már azt is jelezte, hogy az Orosz Föderációból származó gáz a beszerzéseinek már csupán a 40 százalékát teszi ki.

A megvásárolandó E.on Energie-ért az MVM az interjú szerint 200 millió eurót kínált, holott a cég értékét mindössze 50 millió euróra becsülték. Az E.on Energie Romania romániai áram- és gázpiaci részesedése is megközelíti az 50 százalékot.

Két céget venne meg az MVM

Az MVM tavaly decemberben jelentette be, hogy 68 százalékos részesedést szerezne az említett E.on-leányban. Az ügylet 2025 első felében zárulhat, az értékét nem hozta nyilvánosságra. Az E.on Energie csaknem 3,4 millió ügyfelet szolgál ki. Az MVM egyúttal 98 százalékos részesedéshez jutna az E.on Asist Complet regionális szolgáltatóban is.