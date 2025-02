Egyre több igénylés érkezik a vidéki otthonfelújítási támogatásokra

– A nyugdíjasok körülbelül egyharmadának a postás viszi ki a 13. havi juttatást, mégpedig az aktuális havi nyugdíjjal együtt, a megszokott időpontban. A kétharmad a bankokon keresztül jut hozzá a 13. havi nyugdíjhoz, az összegek február 12-én érkeznek meg a számlákra. Fontos információ, hogy az érintettek aznap két, ugyanakkora összegű utalást kapnak: az egyik az adott havi, a másik pedig a 13. havi nyugdíj lesz. Ha pedig valaki nem kap sms-t, noha kellene, az nem feltétlenül jelenti, hogy nem utalták át neki a nyugdíjat. A korábbi években előfordult, hogy a bankoknál a tömeges kifizetések miatt kisebb fennakadások voltak, és bár a nyugdíj megérkezett, az ügyfél erről mégsem kapott üzenetet a telefonjára. Érdemes ezért ilyen esetben előbb ellenőrizni, hogy a számlán van-e a pénz. Az aktuális és a 13. havi nyugdíj kifizetésével a következő napokban a két és fél millió jogosulthoz nagyjából ezermilliárd forintot juttatunk el – mondta a Világgazdaságnak adott interjújában a Magyar Államkincstár elnöke.

Bugár Csaba arról is beszélt, hogy a január 20-tól lejáró állampapírokból és a kamatokból eddig 235 milliárd forintot írtak jóvá ügyfeleik számláin. Az összegből 85 milliárd forintról még nem rendelkeztek az állampolgárok, szerinte valószínűleg kivárnak. Például arra, hogy más sorozatú állampapírjaik is lejárjanak, és a különféle összegeket egyszerre fektessék be.

– Merthogy az eddigi tapasztalatok alapján arra következtetünk, hogy ennek a 85 milliárdnak a nagyobb részéből, várhatóan egy-két héten belül, ismét állampapírt vásárolnak ügyfeleink. A felhasznált 150 milliárd forintot egyébként részben felvették, részben újra befektették. Akik az utóbbi mellett döntöttek, jellemzően Fix Magyar Állampapírt vettek – ismertette.

A kincstár ügyfeleink száma nagyjából tízezerrel nőtt idén, elérték az 1,025 milliós ügyfélszámot. A náluk tartott állampapír-állomány szintén emelkedett ebben az évben, hozzávetőleg százmilliárd forinttal.

Az elnök arra a kérdésre is válaszolt, hogy mekkora számban keresik az emberek a kincstárat a vidéki otthonfelújítási támogatás miatt. A program keretében az ötezer lakosnál kisebb településeken lehet otthonfelújításra elnyerni hárommillió forint állami támogatást.

– Az indulás óta, négy hét alatt több mint hétszáz kérelem futott be. Eddig egy gyakorlati probléma merült fel: szükség van a bankszámlaszerződésre, egy számlakivonat nem elegendő. Az ügyfelek kérjék ki bankjuktól a szerződést, ha nincs meg otthon, és csatolják azt is a kérelemhez. A tapasztalatok szerint egyébként legtöbben a maximum összeget célozzák meg – híva fel a figyelmet.

Bugár Csaba szerint gyorsaság, pontosság és megbízhatóság kell, hogy jellemezze a Magyar Államkincstár munkáját. Ezzel, azontúl, hogy támogathatják az ország gazdaságpolitikai céljainak elérést, bizonyíthatják rátermettségüket.

Így akár képesek lehetnek megszólítani azokat is, akik a bankban, csekély hozam mellett tartják pénzüket. Szeretnék megmozgatni, állampapírba terelni a pénzintézeteknél lekötetlenül álló 7000-8000 milliárd forint legalább egy részét.

Az elnök arról is szólt, hogy a Magyar Államkincstár kétszáz informatikai rendszert működtet, ebből 23 kritikusnak számít. Nem fordulhat elő például, hogy informatikai üzemzavar miatt ne fizessék ki időben a nyugdíjakat vagy a mezőgazdasági támogatásokat. Rendszereik 99 és 100 százalék közötti biztonsággal működnek – ez nyolc óra üzemszünetet jelenthet legfeljebb egy évben. Másrészt, amennyire tudják, meg kell védenük az ügyfeleiket a kifejezetten őket – vagyis nem a kincstár rendszereit – támadó online csalóktól, adathalászoktól.