Pályakezdő mérnökök: 600-800 ezer forintos kezdőbér, lazaság, szabadság

Fontos a teljes képpel kezdeni: a munkaerőpiac befagyott. Bővülések elméletileg vannak, gyakorlatilag ugyanazok a szakemberek vándorolnak egyik helyről a másikra – ismertette a friss tendenciákat Orbán Balázs, a március 11-12-i Műegyetemi Állásbörze főszervezője. Hozzátette: minden évben növekszik azon szakemberek száma, akik közvetlenül az egyetemről kikerülve nemzetközi cégeknél töltenek be pozíciókat. Emellett egyre nagyobb számban dolgoznak akár Budapesten élő, pályakezdő fiatalok otthonról, külföldi cégeknek. Még csak utazniuk sem kell. Ez a trend nemcsak az IT szakmára érvényes, hanem a különböző mérnökökre, és akár az energetikusokra is.

A legkeresettebb szakmák 2025-ben, a műszaki szektorban

a gépész és járműmérnöki szakterület,

mechatronikai mérnök,

a logisztikai mérnök szakmák.

Új lehetőségeket hordoz magában a BME űrmérnöki képzése, fűzte hozzá. Ez utóbbi nem kifejezetten űrhajós képzést jelent, hanem akár olyan korszerű nanotechnikai tudást, amely az új piaci igényeket teljes mértékben képes kielégíteni. A szervező elmondta, a friss diplomások legfontosabb igénye a rugalmasság és a szabadság, ezt követi a bérezés.

A cégeknek komoly felkészültségre van szükség, hogy a fiatalok alap elvárásainak megfeleljenek. 2025-ben már-már teljes mértékben a munkavállalók szabják a feltételeket, az ő igényeik a meghatározóak, ahhoz igazodnak a munkaadók.

Kiemelte, a bérigények eltérőek. Az informatikusok kb. 800 ezer, az energetikusok kb. 550-600 ezer forint kezdő fizetést kérnek. A legerősebb, legkeresettebb műszaki képzések a statisztikai adatok szerint még mindig a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhez köthetők.

