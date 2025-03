Árrésstop: keményebb lépésre is elszánhatja magát a kormány, ha nem csökkennek az árak

Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádióban arról beszélt, hogy az a kormány észlelése szerint indokolatlan az élelmiszerárak emelkedése. A miniszterelnök hangsúlyozta: annak ellenére szabadultak el az élelmiszerárak, hogy az ukrán béke minden eddiginél közelebbi valóság, ami már mérsékelte az euró–forint árfolyamot, az energia- és az üzemanyagárakat – írja a Világgazdaság.

A kormány nem fog megállni az árrésstopnál, ha nem lesz gyorsan látható eredménye

Az árrésstoppal kapcsolatban úgy fogalmazott: ha nem vezet eredményre, akkor durvább lépés következik. Ez az árstop, ami közvetlenül hatósági árat jelent. Ennek a hátránya, hogy a kereskedők át tudják hárítani a veszteségeket a termelőkre, miközben a kiskereskedelmi árrésnél ugyanez nem lehetséges. A Kossuth Rádió riportere felvetette, hogy az árrésstop a kritikusok szerint még növelheti is az inflációt, mert a kiskereskedők majd a többi termék árának emelésével szedik be azt a profitot, amit a jelenleg kijelölt 30 terméknél el kell engedniük. Orbán Viktor azt mondta, a kormánynak erre is lenne válasza:

Ha kiterjesztjük az árrésstopot minden élelmiszerre, ez máris lehetetlen.

A Világgazdaság szerint elképzelhető, hogy az árrésstop kiterjesztése már ott van a kormányzat asztalán lehetőségként. A boltok jobban járnak, ha komolyan veszik az élelmiszerárak csökkentésének nemcsak kormányzati, de össztársadalmi elvárását. Mert ha nem mozdulnak el az árak, nem lesz látható az árak csökkentése, akkor további szigorítások várhatók.