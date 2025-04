Így alakítja át a nap- és szélenergia az egységesülő árampiacot

A napon belüli (intraday) villamosenergia-kereskedés jelentős múltra tekint vissza az MVM Partnernél, a körülmények változása azonban indokolttá tette a társaság ez irányú tevékenysége intenzitásának fokozását és a folyamatos kereskedői jelenlétet. A korábbi időszakban a napon belüli kereskedés a rövid távú kereskedés részeként valósult meg, az MVM Partner pedig egy ügyeleti, készenléti szintű kereskedői jelenléttel volt jelen a piacon. Ekkor azonban a piacok még kevésbé voltak likvidek, a kereskedés intenzitása kisebb volt, és a társaság által kezelt pozíciók is kisebbek voltak, mint napjainkban – mondja Szekeres Károly, az MVM Partner Zrt. eszközalapú kereskedelmi osztály Intraday Trading-csoportjának vezetője.

A napon belüli villamosenergia-kereskedés jelentősége

Az eszközalapú kereskedelmi osztályon és az azon belül a közelmúltban létrehozott Intraday Trading-csoportban folytatott eszközalapú tevékenység az MVM Partner termelői, illetve fogyasztói portfóliójából fakadó kereskedési igényeket elégíti ki. Ez lényegében egy olyan kockázatkezelési és optimalizációs stratégia megvalósítását jelenti, amelynek célja a kiszámíthatatlan piaci ármozgásoknak, illetve a kedvezőtlen áringadozásoknak (volatilitásnak) való kitettség csökkentése és a kiegyenlítő energia elkerülése.

Az MVM jelentős termelői, illetve fogyasztói portfólióval rendelkezik. Ezek a tágabb rendszer részét képezik, amelyben alapvetés, hogy a termelésnek és a fogyasztásnak minden időpillanatban meg kell egyeznie egymással. Ezért az ellátás tervezhetősége és biztonsága érdekében a termelésre és a fogyasztásra vonatkozóan is előzetes becslések kerülnek kialakításra.

Az előrejelzések és a valós energiatermelés lehetőségei azonban – különösen az időjárásfüggő megújuló források esetében – különbözhetnek, ami villamosenergia-hiányt vagy többletet eredményezhet. Az eszközalapú kereskedelmi osztály, illetve az Intraday Trading-csoport ezeket az eltéréseket kezeli oly módon, hogy hiány esetén villamos energiát vásárol, többlet esetén pedig értékesít a piacon.

Korrigálni az időjárásfüggő megújulók jelentette bizonytalanságot

Míg a hosszabb távú kereskedés esetében a kitettségek kezeléséről, addig a napon belüli kereskedés keretében inkább optimalizálásról beszélhetünk. Ez azt jelenti, hogy noha hosszú távon már kezelésre kerültek a kereskedelmi pozíciók, a leszállítási időszakhoz közeledve az előrejelzések egyre pontosabbá válnak, a piac pedig ezek alapján egyre tisztább képet tud alkotni arról, hogy mire számíthat az adott napon. Az optimalizációs-korrekciós célú kereskedési tevékenység – és az e célból létrehozott azonnali (spot) piacok, illetve az ezek részét képező másnapi (day ahead) és napon belüli kereskedés – tehát azon alapul, hogy a piaci árat meghatározó faktorok egyre jobban körvonalazódnak a leszállítási időszakhoz közeledve.

Nemcsak a magyar piacra, hanem európai szinten is jellemző trend az, hogy míg a hosszú távú kereskedés, illetve hedgelés inkább pénzügyi termékekre irányul, addig a rövid távú, day ahead és intraday piacokat a fizikai, tehát a valós leszállításra vonatkozó kereskedés dominálja. A rövid távú kereskedés jelentőségét fokozza, hogy az időjárásfüggő, bizonyos mértékben a meteorológiai előrejelzések fejlődése mellett is kiszámíthatatlan termelésű megújuló források szerepe Európa-szerte lendületesen növekszik.

Ez rövid távú bizonytalanságot eredményez a piacon, ami azonban jelentős mértékben kezelhető a napon belüli piacon, hiszen ez a leszállítást megelőző szinte utolsó pillanatig lehetőséget ad a korrekciókra.

A piaci szereplők és a rendszer érdekei is az intraday piac mellett szólnak

Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy a kereskedő a napon belüli piacon sem tudja lekereskedni az általa kiszolgált termelői, illetve fogyasztói körnél keletkező villamosenergia-hiányt vagy -többletet. Itt jön képbe a kiegyenlítő, illetve szabályozási energia piac, amely az utolsó lépcsőfokot jelenti az eltérések kezelésében.

A szabályozási piacon az átviteli rendszerirányító Mavir lényegében kiegyensúlyozza a nem kezelt többleteket és hiányokat, annál általában jóval magasabb áron, amelyre a kereskedőnek már nincs ráhatása. Előfordulhat ugyan, hogy ez a megoldás végül nem kerül többe (például, ha az adott időszakban a rendszerben hiány lép fel, az érintett szereplő pedig felajánlható többlettel rendelkezik), de mivel a kiegyenlítő energiaárakat csak havonta publikálják, ezért az ezzel járó bizonytalanság, illetve árkockázat olyan kitettséget jelent, amelyet jellemzően senki sem vállal szívesen.

A piaci szereplők tehát abban érdekeltek, hogy legkésőbb az intraday piacon, a leszállítás kezdetéig zárják le nyitott pozícióikat, ami az eszközalapú kereskedés biztos optimumra való törekvésének is jobban megfelel, és a rendszeregyensúly szempontjából is kedvezőbb, ha a kiegyenlítő energia piaci kínálatot adó jellemzően gáztüzelésű erőműveket kevésbé kell igénybe venni.

Jelentős változást jelentett az elmúlt években megvalósított piac-összekapcsolás is, amelynek következtében a magyar keresleti és kínálati viszonyok mellett immár a régiós országok keresleti és kínálati viszonyai is megjelennek a piacon. Ezért a magyar piac ma már gyakorlatilag a régiós piac részeként működik, és mivel így áttételes árhatások is megjelennek, a piac egy, a korábbinál jóval likvidebb, intenzívebb fázisába lépett.

Tényezők komplex halmaza mozgatja az árakat

Az MVM Partner Intraday Trading-csoportja a magyar villamosenergia-tőzsde (HUPX) napon belüli piacán kereskedi le az erőművi, illetve fogyasztói portfóliójából eredő igényeket. A napon belüli piacon a nap 24 órájának és 96 negyedórájának mindegyikére köthető kontraktus, tehát összesen 120 termék kereskedhető folyamatosan. A hagyományos tőzsdei kereskedéstől eltérően ez esetben fizikai leszállítású termékekről beszélünk, vagyis minden egyes órának és negyedórának van egy kereskedési és egy leszállítási időszaka.

A HUPX intraday piacán folyamatos kereskedés zajlik, a másnapi piaccal szemben állandóan változó ajánlati és vételi árakkal (amelyeket egy úgynevezett megbízáspárosítási – order matching – rendszer rendez párba), így nem számít rendkívülinek az egy-egy napon belüli időszakra vonatkozó árak több tíz- vagy százeurós nagyságrendű mozgása.

Az intraday piaci árak a day ahead piac előző napon létrejött órás elszámolási árai alapján alakulnak ki, amelyek a szereplőknek iránymutatást adnak az adott napon várható piaci helyzetről. Az ármeghatározó faktorok jelentősen módosulhatnak a day ahead eredmények publikálása után, de még a leszállítási időszak előtt. Tulajdonképpen ezek a várakozásbeli változások jelennek meg az intraday árakban.

A keresleti és kínálati oldal alakulását egymásra hatással lévő tényezők komplex halmaza mozgatja. Az egyik ilyen áralakító tényezőt a piaci szereplők kiegyenlítő energiára vonatkozó várakozásai jelentik. Emellett a piac összekapcsolt jellegéből következően a környező országok magyarországi szinten is megjelenő piaci hatásai is befolyásolhatják az itteni árakat, mindemellett az időjárási adatok, az erőművek és határkeresztező kapacitások rendelkezésre állási értékei is ilyen tényezők.

Lényeges trend az is, hogy egyre erőteljesebbé válik az algoritmikus (algo) kereskedés szerepe – mondja Szekeres Károly. Ez jelentősen átalakíthatja a kereskedést, hiszen míg a 120 piaci termék egy időben történő figyelemmel követése emberi munkaerővel csak korlátozottan lehetséges, addig az algoritmikus kereskedési megoldás képes az összes terméket egyszerre követni, és a beprogramozott paramétereknek megfelelően kereskedni azokkal, így egy jól kidolgozott haszonmaximalizáló stratégiával ténylegesen folyamatos jelenlétet biztosítani a piacon. Az elérhető előnyökre tekintettel az MVM Partner eszközalapú kereskedelmi osztály Intraday Trading-csoportja is elkezdte implementálni tevékenységébe az algo kereskedési megoldást.