Elindítja a kormány Ferihegyet a fővárossal összekötő vasúti beruházást

Két fontos kérdésben is döntött a kormány a Budapest Airport kapcsán: az egyik a fővárost a reptérrel összekötő vasút, a másik egy új cargo repülőtér építésének terve − jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy sajtóeseményen a Világgazdaság tudósítása szerint.

Jelentős az utas és áruforgalom is Ferihegyen, ez indokolja a vasutat és a cargo repteret is

Fotó: Veres Viktor / Blikk belsõs

A kabinet meglátása szerint a vártnál nagyobb és növekszik is az utasforgalom a reptéren, ami a vasút mellett szól. A kormány elkülönített forrást a ferihegyi gyorsforgalmi fejlesztésére is, emellett kötött pályán is megindul a munka. Nem új vasútvonal építéséről van szó, hanem Kőbányáról közvetlen összeköttetés épül és az a céljuk, hogy bekössék a magyarországi hálózatba. A miniszter kiemelte, a vasút egyértelműen zöldebb, gyorsabb és kiszámíthatóbb.

A beruházás összeértéke egymilliárd euró, Nagy Márton azt mondta, koncesszióban gondolkodnak, ehhez beruházókat várnak Magyarországról és külföldről.

Új cargo repteret is építene a kormány, mivel ahogyan elhangzott, Budapest szerepe cargo szempontból felértékelődött, az egész régió e-kereskedelmi központjává válhat a reptér. Lényegében Ázsiából és USA-ból érkezik a légiteherszállítási forgalom nyolcvan százaléka. A teljes tudósítás itt olvasható.