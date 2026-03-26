A németek ismét a magyar példát követnék: nagyszabású adóreformra készül a Bundestag

A német kormány átfogó adóreform lehetőségét vizsgálja, amelynek középpontjában az áfaemelés áll, miközben ezzel párhuzamosan csökkentenék a munkát terhelő adókat. A tervek szerint a jelenlegi 19 százalékos általános áfakulcs akár 21 százalékra emelkedhet, vagyis 2-3 százalékpontos növelés is szóba került a kormányzati egyeztetéseken – adta hírül cikkében a Handelsblatt.

Főhet Merz feje, elkerülhetetlennek tűnnek az adóreformok, óriási lyukak tátonganak a költségvetésben Fotó: MICHAEL KAPPELER / DPA

A reform nem önmagában állna, hanem egy komplex gazdaságpolitikai csomag része lenne. A kormány célja, hogy az áfaemelésből származó többletbevételt részben visszajuttassa a gazdaságba, elsősorban

a jövedelemadó

vagy a társadalombiztosítási járulékok

csökkentésével. Ez a megközelítés a „fogyasztás adóztatása helyett a munkát terhelő adók mérséklése” elvén alapul, amely több közgazdász szerint kedvezőbb a gazdasági növekedés szempontjából.

A magyar kormány már másfél évtizede a munkát terhelő adók csökkentése mellett döntött

A magyar kormány már jóval korábban, másfél évtizede hozott hasonló döntést, mely azóta egyértelműen pozitívan hatott a hazai gazdaságra. 2011. január 1-jétől vezették be Magyarországon az egykulcsos szja rendszerét. Kezdetben 16 százalékos, majd 2016-tól 15 százalékra csökkentett adókulccsal, ami mellett célzott szja-kedvezményeket, illetve szja-mentességet kaphatnak bizonyos csoportok: például a 25 év alatti munkavállalók, a négy vagy több gyermeket nevelő édesanyák – mely utóbbit a kormány tavaly októbertől fokozatosan kiterjesztette a három- és kétgyermekes anyákra is –, a családi adókedvezmény, az első házasok és a 30 év alatti anyák kedvezménye.

Az egykulcsos adórendszer bevezetése és a munkát terhelő adók mérséklése a munkaerőpiaci aktivitást is jelentősen megnövelte: 2010 és 2024 között 20 százalékkal, több mint 800 ezer fővel nőtt a 15–74 éves népesség foglalkoztatottsága, míg a foglalkoztatási ráta 51 százalékról 65,1 százalékra nőtt az érintett korcsoportban (hasonló dinamikus bővülés volt a 15–64 éves korosztályon belül is, a foglalkoztatási ráta 57 százalékról 75,1 százalékra nőtt). A magasabb foglalkoztatás (a bérek folyamatos növekedésével kiegészülve) a háztartások rendelkezésre álló jövedelmét is növelte, mely serkentette a fogyasztást, így a gazdaság növekedését is.