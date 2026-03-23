Beindult a gigaberuházás, ami újabb munkahelyeket teremt

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be Facebook oldalán megjelenő friss bejegyzésében, hogy Körmenden 53 éve ivódott bele a város szövetébe az Egis működése, és a vállalat az elmúlt tíz év alatt lassan 40 milliárd forint beruházásnál jár, éves kibocsátása pedig már megközelíti a 130 millió doboz gyógyszert.

Egis kapacitásbővítő beruházása/Fotó: Purger Tamás / MTI

A beruházással kapcsolatos munkálatok már tartanak

"A további kapacitásnöveléshez és munkahelyteremtéshez szükséges új gyárépítési munkálatok már zajlanak, közben pedig a magyar gyógyszeripari szakemberek további képzése érdekében is együttműködünk az Egissel" - tudatta a tárcavezető.

"V. Németh Zsolt vízgazdálkodásért felelős államtitkárral, Vas vármegye országgyűlési képviselőjével látogattuk meg ma az Egis körmendi központját" - tette hozzá.



