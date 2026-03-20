Folytatódik a brutális ármelkedés a benzinkutakon, de a magyar autósoknak nem kell idegeskedniük emiatt

Szombaton sem áll meg az üzemanyagok nagykereskedelmi árának növekedése. A benzin és a gázolaj piaci ára is tovább drágul – írja a Holtankoljak.hu.

Előbbi bruttó 9, utóbbi bruttó 19 forinttal emelkedik.

2026. március 20-án, azaz pénteken a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 670 forint/liter

Gázolaj: 727 forint/liter

Azaz a fenti árakon vásárolhatnak üzemanyagot azok a külföldiek, akik Magyarország területén tankolnak. Azonban a kormány nemrégiben bejelentett intézkedése a magyar forgalmival rendelkező autósokat megvédi az áremelkedéstől, a kutakon a forgalmi bemutatásával védett árakon tankolhatnak.