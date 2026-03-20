Rendkívüli

Orbán Viktor: Az első csatát megnyertük, ha nincs olaj, nincs pénz, de van egy második csata, az április 12-én lesz

üzemanyagdízelárbenzinár

Folytatódik a brutális ármelkedés a benzinkutakon, de a magyar autósoknak nem kell idegeskedniük emiatt

A védett benzinár továbbra is 595, a dízelé pedig 615 forint literenként.

Magyar Nemzet
2026. 03. 20. 11:12
Fotó: Pezzetta Umberto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szombaton sem áll meg az üzemanyagok nagykereskedelmi árának növekedése. A benzin és a gázolaj piaci ára is tovább drágul – írja a Holtankoljak.hu.

Előbbi bruttó 9, utóbbi bruttó 19 forinttal emelkedik.

2026. március 20-án, azaz pénteken a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak: 

95-ös benzin: 670 forint/liter

Gázolaj: 727 forint/liter

Azaz a fenti árakon vásárolhatnak üzemanyagot azok a külföldiek, akik Magyarország területén tankolnak. Azonban a kormány nemrégiben bejelentett intézkedése a magyar forgalmival rendelkező autósokat megvédi az áremelkedéstől, a kutakon a forgalmi bemutatásával védett árakon tankolhatnak. 

Védett árak: 

95-ös benzin: 595 forint/liter

Gázolaj: 615 forint/liter 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekTrump

Hatalmas kamu az állítólagos oroszveszély

Horváth József avatarja

Amit látunk, olvasunk, az egy tipikus dezinformációs kampány, amit a választásokra időzítettek.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.