Folytatódik a brutális ármelkedés a benzinkutakon, de a magyar autósoknak nem kell idegeskedniük emiatt

Szombaton sem áll meg az üzemanyagok nagykereskedelmi árának növekedése. A benzin és a gázolaj piaci ára is tovább drágul – írja a Holtankoljak.hu.
Előbbi bruttó 9, utóbbi bruttó 19 forinttal emelkedik.
2026. március 20-án, azaz pénteken a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:
95-ös benzin: 670 forint/liter
Gázolaj: 727 forint/liter
Azaz a fenti árakon vásárolhatnak üzemanyagot azok a külföldiek, akik Magyarország területén tankolnak. Azonban a kormány nemrégiben bejelentett intézkedése a magyar forgalmival rendelkező autósokat megvédi az áremelkedéstől, a kutakon a forgalmi bemutatásával védett árakon tankolhatnak.
Védett árak:
95-ös benzin: 595 forint/liter
Gázolaj: 615 forint/liter
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!