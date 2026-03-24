Hatalmas lebukás: ukránok képezték ki a Tisza Párt informatikusait

Itt a bombahír: visszatér Romániába az OTP Bank

Nagyon leleményes formáját választotta a legnagyobb magyar bank a romániai piacra való visszatérésre. Az OTP Bank 15 éves jelenlét után, 2024-ben hagyta el Romániát, miután az államigazgatás finoman szólva nemigen támogatta a pénzintézet terjeszkedését. Most viszont kihasználhat egy unió adta lehetőséget.

Dénes Zoltán
2026. 03. 24. 16:35
Visszatérek! Csányi Sándor, az OTP Bank elnöke előre megmondta. Fotó: MARIJAN MURAT Forrás: DPA
A bolgár DSK Bank (az OTP-csoport tagja) fiókjain keresztül tér vissza a román piacra a legnagyobb magyar pénzintézet, miután az OTP 2024-ben eladta a helyi leányvállalatát. A Economica.net értesülései szerint a DSK Bank teljes körű banki szolgáltatásokat, köztük hiteleket kínál majd a romániai ügyfeleknek, a Román Nemzeti Bank (BNR) nyilvántartása szerint.

OTP Bank, DSK Bank, Románia
A bolgár DSK Bankon keresztül érkezik vissza Romániába az OTP Bank. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Az OTP-csoport húsz év után lépett ki a román piacról 2024-ben, azzal érvelve, hogy nem képes felvásárlásokkal növelni a piaci részesedését. A sikertelen kísérletekben általában az állami szerep meghatározó volt. A legutóbbi fiaskó az volt, amikor a Román Nemzeti Bank elutasította a Banca Românești (amelyet végül az Eximbank vásárolt meg) felvásárlási kérelmét. Ezután adta el a román érdekeltségét, amit a Banca Transilvania vette át 347,5 millió euróért cserébe. Az OTP stratégiája a terjeszkedésre összpontosított azokon a piacokon, ahol arra számíthat, hogy a legnagyobb bankok közé kerülhet, valamint a kisebb egységek értékesítésére, ahol a méretgazdaságosság nem érhető el, ahogyan az a 2024-es romániai helyzetben is történt. 

Az OTP Bank kivonulása a román piacról helyes döntés volt, de a bank a jövőben visszatérhet Romániába, akár egy nagyobb bank felvásárlása, akár határokon átnyúló szolgáltatások révén

 – mondta Csányi Sándor tavaly, egy hónappal azelőtt, hogy lemondott vezérigazgatói posztjáról, megtartva az elnöki pozícióját.

Most az OTP-csoport tagja, a DSK Bank fiókja, amely be van jegyezve a BNR nyilvántartásaiba, Romániában keres munkatársakat. A hitelintézet a vállalati területre kíván összpontosítani, és multinacionális vállalatokkal való kapcsolatokért felelős menedzsert keres. A leendő alkalmazott fő feladata, hogy romániai nagyvállalatokból álló portfóliót hozzon létre és bővítsen, különös tekintettel az uniós követelményeknek megfelelően kínált szolgáltatásokra.

Az Economica cikke szerint ez egy elterjedt megfogalmazás, amely valójában azt a formát határozza meg, ahogyan az OTP visszatér Romániába, mégpedig az úgynevezett európai útlevélrendszerrel. Az EU-n belüli pénzügyi vállalatoknak (bankok, lízingtársaságok, biztosítótársaságok, alapkezelők stb.) lehetőségük van arra, hogy bármely EU-országban bejelentsék magukat és szolgáltatásokat nyújtsanak, mivel a származási országukban (jelen esetben Bulgáriában) szabályozzák és engedélyezik őket. 

Bankok esetében a Román Nemzeti Banknak vannak eszközei az európai útlevéllel érkező bankok tevékenységének ellenőrzésére és esetleges korlátozására. A nyilvántartásból származó értesítés szerint a DSK Bank bejelentette, hogy a banki szolgáltatások teljes skáláját nyújtja Romániában, a hitelektől és betétgyűjtésen át egészen a lízingig és a faktoringig. A lap kiemelte, hogy az OTP mint anyabank, szintén szerepel a nyilvántartásokban, ugyanilyen típusú tevékenységi körrel.

Amikor Csányi Sándor 1992-ben megkezdte működését a bank élén, az OTP adózás utáni eredménye ötmilliárd forintos mínuszt mutatott, 33 év elteltével pedig a bank már ott tart, hogy tavaly profitja már az ezermilliárd forintos lélektani határt is áttörte – közölte tavaly a Világgazdaság, amikor Csányi Sándor 33 év után váratlanul lemondott az OTP Bank vezérigazgatói címéről, átadva a helyét fiának, Csányi Péternek. 

A bank piaci kapitalizációjának terén is mérhetetlen változás ment végbe: a bank 1992-ben 18 milliárd forintot ért a piacon, jelenleg viszont már a 7200 milliárd forintos szintet karcolja a vonal ezen a soron. Az OTP 1992-ben 386 fiókkal rendelkezett, ez 2024 végére 1400-ra nőtt, jelenleg az OTP-csoport 11 országban negyvenezer munkatárs segítségével 17 millió ügyfélnek nyújt szolgáltatásokat.

Az OTP Bank 2026. március elején közzétett, 2025. IV. negyedéves jelentése erős teljesítményt mutatott, közel háromszázmilliárd forintos, rekordközeli negyedéves profitot elérve, ami pozitívan érintette a várakozásokat. A bankcsoport minden fontosabb eredménysora bővülést mutatott, megerősítve a pozitív piaci várakozásokat a 2026. március 17-i közgyűlés előtt

A hétfőn megjelent hírek szerint, amelyeket az OTP Bank hivatalosan nem erősített meg, az OTP nagybevásárlásra készül Moszkvában, ami arra utalhat, hogy a magyar csoport orosz leánya bővítést tervez.
 

