Itt a bombahír: visszatér Romániába az OTP Bank

A bolgár DSK Bank (az OTP-csoport tagja) fiókjain keresztül tér vissza a román piacra a legnagyobb magyar pénzintézet, miután az OTP 2024-ben eladta a helyi leányvállalatát. A Economica.net értesülései szerint a DSK Bank teljes körű banki szolgáltatásokat, köztük hiteleket kínál majd a romániai ügyfeleknek, a Román Nemzeti Bank (BNR) nyilvántartása szerint.

A bolgár DSK Bankon keresztül érkezik vissza Romániába az OTP Bank. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Az OTP-csoport húsz év után lépett ki a román piacról 2024-ben, azzal érvelve, hogy nem képes felvásárlásokkal növelni a piaci részesedését. A sikertelen kísérletekben általában az állami szerep meghatározó volt. A legutóbbi fiaskó az volt, amikor a Román Nemzeti Bank elutasította a Banca Românești (amelyet végül az Eximbank vásárolt meg) felvásárlási kérelmét. Ezután adta el a román érdekeltségét, amit a Banca Transilvania vette át 347,5 millió euróért cserébe. Az OTP stratégiája a terjeszkedésre összpontosított azokon a piacokon, ahol arra számíthat, hogy a legnagyobb bankok közé kerülhet, valamint a kisebb egységek értékesítésére, ahol a méretgazdaságosság nem érhető el, ahogyan az a 2024-es romániai helyzetben is történt.

Az OTP Bank kivonulása a román piacról helyes döntés volt, de a bank a jövőben visszatérhet Romániába, akár egy nagyobb bank felvásárlása, akár határokon átnyúló szolgáltatások révén

– mondta Csányi Sándor tavaly, egy hónappal azelőtt, hogy lemondott vezérigazgatói posztjáról, megtartva az elnöki pozícióját.

Most az OTP-csoport tagja, a DSK Bank fiókja, amely be van jegyezve a BNR nyilvántartásaiba, Romániában keres munkatársakat. A hitelintézet a vállalati területre kíván összpontosítani, és multinacionális vállalatokkal való kapcsolatokért felelős menedzsert keres. A leendő alkalmazott fő feladata, hogy romániai nagyvállalatokból álló portfóliót hozzon létre és bővítsen, különös tekintettel az uniós követelményeknek megfelelően kínált szolgáltatásokra.

Az Economica cikke szerint ez egy elterjedt megfogalmazás, amely valójában azt a formát határozza meg, ahogyan az OTP visszatér Romániába, mégpedig az úgynevezett európai útlevélrendszerrel. Az EU-n belüli pénzügyi vállalatoknak (bankok, lízingtársaságok, biztosítótársaságok, alapkezelők stb.) lehetőségük van arra, hogy bármely EU-országban bejelentsék magukat és szolgáltatásokat nyújtsanak, mivel a származási országukban (jelen esetben Bulgáriában) szabályozzák és engedélyezik őket.