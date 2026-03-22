Rendkívüli

Korlátozást vezet be Szlovénia a benzinkutakon

Korlátozza a megvásárolható üzemanyag-mennyiséget Szlovénia a benzinkutakon vasárnaptól, az ok a megnövekedett kereslet. A szlovén kormány egyúttal felszólította a piacvezető Petrolt az ellátási zavarok azonnali felszámolására.

2026. 03. 22. 16:29
A magyar kormány védett üzemanyagárakkal és adócsökkentéssel garantálja a családok biztonságát Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szlovén kormány vasárnaptól korlátozza a benzinkutakon megvásárolható üzemanyag mennyiségét a megnövekedett kereslet miatt, valamint felszólította a piacvezető Petrol vállalatot az ellátási zavarok haladéktalan felszámolására – közölte a kabinet.

Robert Golob miniszterelnök szombaton este Ljubljanában rendkívüli sajtótájékoztatón elmondta: a döntés értelmében egy magánszemély naponta legfeljebb 50 liter, jogi személy pedig legfeljebb 200 liter üzemanyagot vásárolhat egy benzinkúton. A kormányfő közölte: a szlovén fegyveres erők is részt vesznek az üzemanyag szállításában, hogy segítsék a benzinkutak ellátását.

A miniszterelnök szerint az ország üzemanyagkészlete elegendő, a raktárak tele vannak, de egyes kereskedőknél gondok merültek fel a benzinkutakhoz történő kiszállításban. A kormány a helyzetről egyeztetett miniszterekkel, fuvarozók képviselőivel, valamint az üzemanyag-kereskedőkkel, köztük a Petrol és a Mol vállalattal. Golob bírálta a Petrol működését, azt mondta: a vállalat jelentése „katasztrofális helyzetről” tanúskodik az ellátás megszervezésében. Hozzátette: ha más piaci szereplők képesek biztosítani a benzinkutak ellátását, akkor a Petrolnak is meg kell tudnia oldani ezt.

A Mol és a Shell szlovéniai töltőállomásain ideiglenesen már korábban korlátozták a tankolható üzemanyag mennyiségét a megnövekedett kereslet miatt, a piacvezető Petrol azonban nem vezetett be korlátozásokat. A Petrol közleményben utasította vissza a kritikákat, és közölte: az egyes benzinkutakon tapasztalható hiányt a hirtelen megugró kereslet okozza, nem pedig ellátási zavar. Golob szerint a korlátozás célja részben a külföldi vásárlók generálta kereslet visszafogása. A kormány március 9-én csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját. 

Az intézkedés hatására Szlovéniában egyes szomszédos országokhoz képest alacsonyabbak lettek az árak, ami a határ menti töltőállomásoknál növelte a külföldi vásárlók számát. A szlovén kormány vasárnap további intézkedéseket jelentett be az üzemanyag-ellátásban jelentkező zavarok miatt, és újabb jelentést vár a kereskedőktől a benzinkutak helyzetével kapcsolatban, ennek alapján dönthet további intézkedésekről. 

A kabinet felszólította a piacvezető Petrol vállalat vezetését, hogy haladéktalanul dolgozzon ki intézkedési tervet a benzinkutak ellátásának biztosítására, és arról hétfőn reggel tegyen jelentést Bojan Kumer környezetvédelmi, klíma- és energiaügyi miniszternek. A kormány egyúttal arra kérte a Szlovén Állami Holdingot, hogy kezdeményezze a Petrol részvényesi közgyűlésének összehívását, amelyen külön vizsgálat indulhat a vállalat logisztikai és ellátási tevékenységével kapcsolatban. A belügyminisztérium feladata lesz annak vizsgálata is, hogy felmerül-e gazdasági bűncselekmény gyanúja a kialakult helyzettel összefüggésben. A szlovén autós szövetség adatai szerint jelenleg a 95-ös benzin literenként átlagosan 1,466 euróba (mintegy 554 forint), a dízel 1,528 euróba (mintegy 578 forint) kerül.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekAndrej Babis

Lesznek még milliók is

Bayer Zsolt avatarja

Feszülten várunk.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.