A benzinkutak többségét ellenőrizte a NAV – így vizsgáztak a töltőállomások

Kiemelten ellenőrzi a védett árú üzemanyagokra vonatkozó szabályok betartását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), az üzemanyagkutakon és a telephelyeken is. Eddig mintegy 1750 benzinkutat kerestek fel – számolt be az adóhatóság.

Ezt találta a NAV a kutakon

A leggyakrabban a magyar, illetve angol nyelvű tájékoztatási, illetve a védettár-feltüntetési kötelezettséget mulasztották el – számolt be közleményében az adóhivatal. Illegális kannába tankolás miatt a revizorok hét benzinkutat értek tetten. Ezt a szabályt különösen szigorúan veszik, ezt minden benzinkúton, telephelyen be kell tartani.

A minimumbírság-összeg rendkívül magas, akármilyen kis kannába töltik illegálisan a védett árú üzemanyagot, a NAV köteles a hatmillió forintos bírságot kiszabni.

A nagyüzemanyagfelhasználói-telephelyek esetében az eddigi vizsgálati tapasztalat pozitív. A NAV Bevetési Igazgatóságának járőrei a rendőrséggel – vegyes járőrpárost alkotva – március 17-e és 19-e között 2614 vizsgálatot végeztek. Kiderült, hogy az eddig ellenőrzött nagyüzemanyagfelhasználói-telephelyek ismerik, és be is tartják a védett árra vonatkozó szabályokat. A NAV folytatja az ellenőrzéseket, de egyúttal segíti az érintetteket: folyamatosan tájékoztat, és a honlapján a védett üzemanyaggal kapcsolatosan minden információ megtalálható.

A szabályok mindenkire egyaránt vonatkoznak, azok betartása mindenki számára kötelező. A szabályozást megszegő üzemeltetők súlyos bírságra számíthatnak – figyelmeztetnek. Ha például külföldi rendszámú járműnek a kedvezményes, védett áron adják el az üzemanyagot a benzinkúton, vagy a telephelyeken védett árú üzemanyaggal külföldi rendszámú járművet töltenek fel, esetleg azt – a szabályokat kijátszva – nem a benzintankba töltik, akkor a NAV hatmillió forinttól 15 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki.