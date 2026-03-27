DebrecenBMWSzijjártó Péter

Óriási bejelentést tett a BMW-vel kapcsolatban Szijjártó Péter

Pénügyi és logisztikai központot hoz létre a BMW Debrcenben. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta: a beruházás értéke 1,7 millid forint, amelyhez az állam 425 millió forintos ad hozzá. A beruházás 50 új munkahelyet teremt.

2026. 03. 27. 9:35
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Négy év alatt elértük azt, hogy Magyarország egyike lett Európa azon kettő, és a világ azon három országának, ahol mindhárom nagy német prémium autógyártó saját gyárral van jelen” – mondta Szijjártó Péter péntek reggel Debrecenben.

Hozzátette, hogy három ilyen ország van a világon: Kína, Németország és Magyarország. A külgazdasági és külügyminiszter emlékeztetett, hogy 

Magyarországon annyi gyár jött létre, hogy az ország az európai gazdaság egyik termelési központjává vált.

A külgazdasági és külügyminiszter péntek reggel a Facebookon közölte, hogy igazi sikertörténetről jön bejelentés.

A BMW úgy döntött, hogy a gyár rendkívül sikeres működését látván egy kiemelt pénzügyi és logisztikai központot is Debrecenbe hoz

 – jelentette be Szijjártó Péter. Hozzátette: helyes az a stratégia, amelynek célja, hogy Magyarországra fontos termelést folytató gyárak jöjjenek. 

– Egy gazdaság akkor stabil, ha úgy tekintünk rá, mint egy háromszögre: ha a csúcsára állítjuk, akkor eldől – fogalmazott a tárcavezető a Világgazdaság cikke szerint. 

Szerinte a kritikusok jobban tennék, ha belátnák: a vidéki gyárakban dolgozók nélkül soha nem lenne tudásalapú magyar gazdaság.

„A nagy termelési kapacitásokat létrehozó vállalatok Magyarországon nagyon pozitív tapasztalatokra tettek szert alapvetőan a munkásaik és a mérnökeik teljesítménye miatt” – hangsúlyozta Debrecenben a BMW vezetése előtt.

Kiemelte, hogy ezért a nagy nemzetközi vállalatok sora hozzák azokat a döntéseket, hogy a magasabb hozzáadott értékű tevekénységeiket is az országba hozzák.

„Az a legárulkodóbb jele a gazdaság dimenzióváltásának, hogy ha a gyárak mellett el kezdenek épülni a vállalatok globális támogató központjai, és Magyarországon hét év alatt megdupláztuk ezeknek a számát” – mondta.

Szijjártó Péter elmondta, hogy 

a BMW pénzügyi és logisztikai központja 1,7 millid forintos beruházás lesz, amelyhez az állam 425 millió forintos ad hozzá. A beruházás 50 új munkahelyet teremt.


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

