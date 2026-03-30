A Mondelez Hungária Kft. Dörmi Tejes krémmel (28%) töltött puha piskóta 30 g-os megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel Lengyelországban a termék több tételének esetben penész jelenlétét azonosították.
Penészes a Dörmi, nehogy a gyereknek adja!
Mutatjuk, melyek az érintett termékek.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte, hogy elrendelte az érintett tételek forgalomból történő kivonását, emellett a fogyasztóktól történő visszahívását is. Az intézkedésekről a Mondelez Hungária Kft. gondoskodott. Az érintett termékek tételszáma és a minőségmegőrzési idejük alább:
- OPM0154442 01.05.2026
- OPM0154443 01.05.2026
- OPM0154451 02.05.2026
- OPM0154753 23.05.2026
- OPM0154761 24.05.2026
- OPM0154762 24.05.2026
Részletezik, hogy a penész mikroszkopikus gombákból áll, amelyek élelmiszereken is megtelepedhetnek. Nemcsak a felszínen jelennek meg, hanem az étel belsejébe is behatolnak, miközben megváltoztatják érzékszervi tulajdonságait, ami az élelmiszer romlásában jelentkezik. Egyes penészfajták mérgező anyagokat, úgynevezett mikotoxinokat termelnek, ezért
a penészes élelmiszer fogyasztása egészségügyi kockázatot jelenthet.
A mikotoxinok allergiát, hányingert, májkárosodást okozhatnak.
Arra kérnek, hogy ha a fenti tételazonosító adatokkal rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el! A Mondelez Hungária Kft. tájékoztatása alapján a termék vételárát a vásárlás helyén visszatérítik.
