Új korszak jön a buszközlekedésben: mérföldkőhöz ért a Volán flottamegújítása

2025 és 2027 között 1000 vadonatúj busszal bővül a Volán flottája, ma vettük át az 500. új autóbuszt – mondta a Facebook-oldalára szombaton feltöltött videójában Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Fokozatosan megújul a Volán flottája, egyre több a korszerű busz az utakon/Fotó: Havran Zoltán

Három év alatt a Volán buszainak egyhatodát cserélik le

A MÁV-vezér ennek kapcsán kifejtette: még ebben az évben megérkezik a 700. is, és utána az utolsó 300 majd 2027-ben jön. Ezek a magyar gyártmányú, légkondícionált, nagy részben alacsonypadlós és korszerű utastájékoztató rendszerrel ellátott autóbuszok forradalmasítják a buszközlekedést Magyarországon, hiszen ilyen mennyiségben vadonatúj busz már nagyon régen nem érkezett a Volán flottájába – fogalmazott Hegyi Zsolt.

Hozzátette: az újonnan érkező buszok jövő héttől

Nógrád,

Heves

és Borsod vármegyében teljesítenek szolgálatot

A vezérigazató közlése szerint naponta 6 000 Volán-busz szeli az ország útjait. A flotta folyamatosan megújul: jelenleg több mint 80 különböző típus szolgálja az utasokat, de 2025–2027 között mintegy 20 régi típus eltűnik, jelentős részben 10 vállalás keretében tavaly elindított, és fentebb is említett ezer vadonatúj busz beszerzésének. Az egységesebb flotta jó az utasnak és jó a MÁV-csoportnak is: több kényelmet kínál és gazdaságosabb működést tesz lehetővé – mutatott rá Hegyi Zsolt.