Acélszerkezetek a telken: rend a szerszámoknak, kényelem az állatoknak

Tágas kerti tároló a felszerelés védelmére

Hány értékes szerszám sérült már meg azért, mert nem volt megfelelően fedett, száraz helyen tárolva? Egy jól megválasztott kerti tároló hatékonyan segít megóvni a felszerelést a nedvességtől és a korróziótól. A konstrukciók korrózióálló bevonatokkal készülnek, amelyek visszatartják a nedvességet, és rendezett külsőt biztosítanak az építménynek. A kulccsal zárható ajtók nagyobb biztonságot adnak, így a fűnyíró, a kerékpár, a motorkerékpár vagy a roller védettebb helyre kerül. A belső tér száraz tárolóként is használható tűzifához.

Kép forrása: unsplash.com

Ezeknek az építményeknek a letisztult megjelenése jól illeszkedik a modern környezethez. A stabil falak nem bontják meg a kert rendezett összképét. A Bomstal tárolói családi ház mellett, hétvégi telken vagy akár ipari területen is elhelyezhetők. A gyártó a tartós anyaghasználatot kedvező árakkal kapcsolja össze. A kínálat része a gyors kivitelezés, valamint a szállítás és a helyszíni összeszerelés is.

A lemezes kerti tároló legfontosabb előnyei:

Védi a tárolt tárgyakat az esőtől, a fagytól és az UV-sugárzástól.

A zárható ajtó nagyobb biztonságot ad a gépek és eszközök számára.

Alkalmas kerti gépek, szabadidős eszközök és tűzifa tárolására is.

Mérete és aránya könnyebben hozzáigazítható a telek adottságaihoz.

Masszív kutyakennel a kutya kényelméért

Hová húzódik be a kutyája, amikor egy hirtelen zápor megszakítja a délutáni pihenését a kertben? Egy megfelelően kialakított kutyakennel biztonságos, védett helyet ad az állatnak, és a méretéhez is igazítható. A cég horganyzott kenneleket kínál, amelyek jól ellenállnak a kedvezőtlen időjárásnak. A fedett kialakítás árnyékot ad a nyári melegben, és menedéket nyújt csapadékos időben. A választékban egy- és kétállásos modellek is szerepelnek, ami megkönnyíti a megfelelő méret kiválasztását több kutya esetén is.

Ezeket a kenneleket családi udvarokon használják, de tartósságuk miatt tenyészetekben, menhelyeken és kutyapanziókban is helyet kaphatnak. Különösen praktikusak a padlóval készülő változatok, amelyek kedvező arányban kínálnak kényelmet és funkcionalitást. A talajtól való elválasztás segít csökkenteni a lehűlést, és egyszerűbbé teszi a mindennapi tisztítást. Az erős profiloknak köszönhetően a szerkezet nagyobb és energikusabb kutyák mellett is megbízható marad.