bankátutaláscsalás

Javuló statisztikák, változó módszerek: alkalmazkodnak a csalók

A banki csalások elleni védekezés új szintre lépett. Hároméves mélypontra esett a sikeres átutalásos visszaélések száma, miközben a banki védelmi rendszerek látványosan erősödtek – minden 100 forintnyi támadott összegből már csak mintegy 40 forint válik tényleges ügyfélkárrá – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Magyar Nemzet
2026. 04. 24. 9:33
Fotó: AlyoshinE Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A vállalati szektor rontja az összképet

Miközben a lakossági védelem erősödik, a vállalati oldalon egyértelműen romló tendencia látható. A sikeres, vállalati számlákat támadó csalások száma több mint 25 százalékkal nőtt, és 231-re emelkedett.

Ráadásul a cégektől eltulajdonított összeg meghaladta az 1,2 milliárd forintot, ami közel duplája az egy évvel korábbi, 632 millió forintos szintnek. „A jegybanki statisztikák szerint 2025. IV. negyedévében harmadszor fordult elő az, hogy a vállalati károk meghaladták az 1 milliárd forintot” – figyelmeztet Gergely Péter.

Egy-egy sikeres vállalati csalás során átlagosan 5,2 millió forintot vittek el a csalók, ami 2025-ben a legmagasabb érték. A korábbi extrém kiugrást továbbra is a 2024 első negyedévében történt, mintegy 6 milliárd forintos Pepco-ügy jelenti.

A támadások közel kétharmadát már sikerül kivédeni

A banki rendszerek hatékonyságát jól mutatja, hogy az ügyfelek által ténylegesen viselt kár aránya jelentősen csökkent. 2025. végére az összes – sikeres és meghiúsított – csalási kísérletnek darabszámban már csak 37,9 százaléka végződött ügyféloldali veszteséggel.

Értékben még kedvezőbb a kép: hosszú idő után először 40 százalék alá csökkent az az arány, amelyet az ügyfeleknek tényleges veszteségként kellett elkönyvelniük. Másképp fogalmazva: minden 100 forintnyi támadott összegből közel 60 forintot már képes megvédeni a bankrendszer – emeli ki a szakértő. Ez különösen jelentős teljesítmény annak fényében, hogy az átutalásos csalások jelentős részében a megtévesztett ügyfél aktív közreműködésével tudják a pénzeket elsorozni a csalók.

Jól látható a trendforduló, de nem lehet hátradőlni

A 2025-ös adatok alapján egyértelmű trendforduló látszik: a sikeres csalások értéke éves szinten 20 milliárd forint alá csökkent (19,6 milliárd forint), szemben a 2024-es 31,1 milliárd forintos szinttel. Ez közel 40 százalékos visszaesés, ami már nem pusztán mérséklődés, hanem érdemi fordulat.

Gergely Péter szerint a számok azt jelzik, hogy a banki védekezés szintet lépett: a rendszer egyre hatékonyabban szűri ki a nagyobb összegű visszaéléseket, és képes érdemben mérsékelni a károkat. Ugyanakkor ebben az ügyfelek szerepe is felértékelődik – a tudatosabb pénzügyi viselkedés már mérhetően hozzájárul a veszteségek csökkenéséhez.

A BiztosDöntés.hu szakértője szerint mindez azonban nem ok a fellélegzésre: miközben a védelem erősödik, a csalók is gyorsan alkalmazkodnak, és egyre kifinomultabb módszerekkel próbálnak támadni. „Ezért a következő időszak kulcskérdése nemcsak a technológiai védelem további erősítése, hanem az ügyféltudatosság további, folyamatos fejlesztése is lesz” – hangsúlyozza Gergely Péter.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.