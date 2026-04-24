Javuló statisztikák, változó módszerek: alkalmazkodnak a csalók

A vállalati szektor rontja az összképet

Miközben a lakossági védelem erősödik, a vállalati oldalon egyértelműen romló tendencia látható. A sikeres, vállalati számlákat támadó csalások száma több mint 25 százalékkal nőtt, és 231-re emelkedett.

Ráadásul a cégektől eltulajdonított összeg meghaladta az 1,2 milliárd forintot, ami közel duplája az egy évvel korábbi, 632 millió forintos szintnek. „A jegybanki statisztikák szerint 2025. IV. negyedévében harmadszor fordult elő az, hogy a vállalati károk meghaladták az 1 milliárd forintot” – figyelmeztet Gergely Péter.

Egy-egy sikeres vállalati csalás során átlagosan 5,2 millió forintot vittek el a csalók, ami 2025-ben a legmagasabb érték. A korábbi extrém kiugrást továbbra is a 2024 első negyedévében történt, mintegy 6 milliárd forintos Pepco-ügy jelenti.

A támadások közel kétharmadát már sikerül kivédeni

A banki rendszerek hatékonyságát jól mutatja, hogy az ügyfelek által ténylegesen viselt kár aránya jelentősen csökkent. 2025. végére az összes – sikeres és meghiúsított – csalási kísérletnek darabszámban már csak 37,9 százaléka végződött ügyféloldali veszteséggel.

Értékben még kedvezőbb a kép: hosszú idő után először 40 százalék alá csökkent az az arány, amelyet az ügyfeleknek tényleges veszteségként kellett elkönyvelniük. Másképp fogalmazva: minden 100 forintnyi támadott összegből közel 60 forintot már képes megvédeni a bankrendszer – emeli ki a szakértő. Ez különösen jelentős teljesítmény annak fényében, hogy az átutalásos csalások jelentős részében a megtévesztett ügyfél aktív közreműködésével tudják a pénzeket elsorozni a csalók.

Jól látható a trendforduló, de nem lehet hátradőlni

A 2025-ös adatok alapján egyértelmű trendforduló látszik: a sikeres csalások értéke éves szinten 20 milliárd forint alá csökkent (19,6 milliárd forint), szemben a 2024-es 31,1 milliárd forintos szinttel. Ez közel 40 százalékos visszaesés, ami már nem pusztán mérséklődés, hanem érdemi fordulat.