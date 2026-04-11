Íme, a Tisza Párt kormányprogramja – ezt minden magyarnak tudnia kell, amikor vasárnap elmegy szavazni

Sorsdöntő választás elé néz Magyarország. Vasárnap, április 12-én ugyanis nemcsak arról szavaz a 7,6 millió szavazásra jogosult választópolgár, hogy Orbán Viktor vagy Magyar Péter legyen a következő ciklusban a miniszterelnök, hanem arról is, hogy merre menjen tovább Magyarország. Az egyik út a jelenlegi kormány által követett magyar út, azt követve a világ erőközpontjainak számító országokkal, az Amerikai Egyesült Államokkal, Oroszországgal és Kínával próbál kiegyensúlyozott kapcsolatot fenntartani és azon keresztül biztosítani hazánk biztonságos fejlődését és a háborúból való kimaradást. A másik a brüsszeli út. Az Európai Unió kvázi vazallus tagállamaként képzeli el Magyarország jövőjét, amely mindent megszavaz, amit az unió vezetésének számító Brüsszel elvár. A Tisza Párt minden eddigi lépése ebbe az irányba mutat.

Bemutatjuk a Tisza Párt kormányprogramját, amelyről minden magyarnak tudnia kell, amikor vasárnap elmegy szavazni (Fotó: Bodnár Boglárka)

Bemutatjuk a Tisza Párt kormányprogramját, amelyről minden magyarnak tudnia kell, amikor vasárnap elmegy szavazni

A brüsszeli út létezését Orbán Anita, a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltje sem tagadja. A korábban a világ második legnagyobb cseppfolyósítottföldgáz-vállalatánál, az amerikai Cheniere-nél dolgozó menedzser január végi bemutatkozásakor azt mondta, a Tisza célja, hogy Magyarország az EU megbízható tagállama legyen, és az unió „26-ok helyett 27-ekként” működjön, azaz véget vetne a magyar vétók gyakorlatának.

Bár arról nem beszélt, hogy miben igazodna a brüsszeli fősodorhoz, nem árt tudni, hogy Magyarország olyan ügyekben vétózza meg az uniós döntéseket, mint a migráció, Ukrajna támogatása, uniós tagsága, illetve az EU szankciós politikája. Magyarul a Tisza Párt ezekben a kérdésekben homlokegyenest mást gondol, mint az Orbán-kormány.

Mindez rendkívül különösen cseng annak fényében, hogy a héten Budapestre látogató J. D. Vance amerikai alelnök szerint az uniónak követnie kellene a magyar kormány energiapolitikáját.

Magyarország ugyanis 2022-ben kiharcolta unós szinten az orosz energiahordozókra vonatkozó szankciómentességet, majd 2025-ben ugyanezt megkapta Amerikától is, ami a most formálódó energiaválság küszöbén kulcsfontosságú hazánk ellátásbiztonsága szempontjából. Ezt az álláspontot azonban nem csak Magyarország képviseli, Robert Fico szlovák miniszterelnök mellett az EU alapító tagállama, Belgium miniszterelnöke, Bart De Wever is.