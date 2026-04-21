Megtéveszthette ügyfeleit a népszerű étrendkiegészítő-forgalmazó – hatósági eljárás indult

A Gazdasági Versenyhivatal azzal a gyanúval indított eljárást az iHerb Netherlands BV-vel és annak amerikai anyavállalatával az iHerb LLC-vel szemben, hogy a cégek több ponton is megszegik az élelmiszerek és étrend-kiegészítők kereskedelmi kommunikációja során alkalmazandó rendelkezéseket, és olyan egészségre vonatkozó állításokat alkalmaznak, amelyek megszegik az ágazati előírásokat.

Egészség vagy jó marketing?

A vállalkozások valószínűsíthetően 2024 novemberétől kezdődően egyes étrend-kiegészítőik és élelmiszer-termékeik népszerűsítése során:

olyan egészségre vonatkozó állításokat alkalmaznak, amelyek megszegik az ágazati előírásokat („hozzájárul a szív és az agy egészségének megőrzéséhez”, „segít semlegesíteni a szabadgyököket”);

olyan állításokat alkalmaznak, amelyek a termékeiknek emberi betegségek megelőzésére, kezelésére, vagy gyógyítására vonatkozó tulajdonságokat tulajdonítanak („Gyógynövényes fájdalomcsillapító”, „Ott hat a fájdalomra, ahol az elkezdődik, hatékony gyömbért juttatva az enyhe fájdalom enyhítésére.”);

azt a benyomást keltik, hogy azokat jogszerűen értékesítik annak ellenére, hogy a kérdéses termékek étrend-kiegészítőnek minősülnek, és az előírások ellenére azonban nem történt meg bejelentésük a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központhoz.

A versenyhatóság észlelte továbbá, hogy a cégek kereskedelmi kommunikációja valószínűsíthetően általánosságban nem felel meg a szakmai gondosság követelményének, ugyanis a kommunikáció kialakítása, megalkotási mechanizmusa, közzététele és ellenőrzése többek között nem a megfelelő jogrenden, valamint nem ellenőrzött gépi fordításokon alapul. Az eljárás alá vont vállalkozások így valószínűsíthetően nem biztosítják megfelelően a fentebbi lehetséges jogsértések elkerülését, ezen keresztül pedig megtéveszthetik a fogyasztókat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozások a jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. A GVH felhívja a figyelmet arra, hogy a versenytörvény szerint az ügyfélnek a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére való felhívásától az annak teljesítéséig terjedő időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít bele.