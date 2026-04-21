Krízis Marokkóban, nyomás Európában – ki nyeri a paradicsomcsatát?

A marokkói paradicsomágazat az idei szezonban rendkívüli krízist élt át. A Souss Massa régiót sújtó vihar jelentős károkat okozott: üvegházak pusztultak el, terméskiesés lépett fel, miközben növény-egészségügyi problémák – például a ToBRFV vírus és a Tuta absoluta – tovább súlyosbították a helyzetet. A kerek paradicsom különösen érzékenyen reagált ezekre a hatásokra, ami komoly hiányt idézett elő a belföldi piacon - számolt be az Agrárágazat.hu.

A koktélparadicsom exportja továbbra is zajlik. Fotó: Laufer László

Van, ahol virágzik a paradicsom

A marokkói hatóságok nem tiltással, hanem együttműködéssel próbálták kezelni a helyzetet. A termelőket arra ösztönözték, hogy az export helyett a hazai ellátást helyezzék előtérbe. Ez lényeges különbség a 2023-as exportkorlátozáshoz képest, amely akkor komoly konfliktusokat okozott az európai partnerekkel. A jelenlegi stratégia célja kettős: a belső piaci stabilitás megőrzése és az exportkapcsolatok hosszú távú fenntartása. Ennek ellenére a koktélparadicsom exportja továbbra is zajlik, mivel erre erős kereslet mutatkozik Európában, ahol szintén termelési zavarok jelentkeznek.

Ezzel párhuzamosan Törökország egyre meghatározóbb szereplővé válik a nemzetközi paradicsompiacon. Az évi mintegy 14 millió tonnás termelés nemcsak mennyiségi, hanem feldolgozottsági előnyt is jelent: a török export nem csupán friss termékekre korlátozódik, hanem jelentős a feldolgozott áruk – például szárított, fagyasztott vagy dehidratált paradicsom – aránya is. Az exportérték növekedése jól mutatja a dinamizmust: 2025 első negyedévében több mint 11 százalékos bővülést értek el.

A török versenyképesség egyik kulcsa az energia. Míg az európai üvegházi termesztést súlyosan érintik a magas földgáz- és villamosenergia-árak, addig Törökország a geotermikus energia szélesebb körű használatával jelentős költségelőnyre tett szert. Ez különösen fontos a téli termesztési ciklusokban, ahol az energiaintenzív technológiák meghatározók.

Európai kilátások

Az európai paradicsomtermelés visszaesése több tényező eredménye. 2020 óta folyamatos csökkenés figyelhető meg, amely 2025-re már 16–16,5 millió tonnás szintre mérséklődött. A termőterület zsugorodik, a hozamok romlanak, miközben a fogyasztás is enyhén csökken, az árak pedig nőnek. A legnagyobb problémát azonban a költségek jelentik: az energiaárak emelkedése 20–30 százalékkal növelte a termelési költségeket, ami sok termelőt visszalépésre vagy szerkezetváltásra kényszerített.