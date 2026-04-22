Megindult a fagykárok után járó rendkívüli források kifizetése

A napokban jelentős pénzügyi segítséghez jutnak azok a gyümölcstermesztők, akik az előző év tavaszán súlyos fagykárokat szenvedtek el. Az agrárminisztérium sikeres egyeztetéseket folytatott az Európai Bizottsággal, így a Mezőgazdasági válságtartalékból mintegy 10,8 millió euró, átszámítva 4,2 milliárd forint érkezik a hazai érintettekhez. A kimutatások szerint a kifizetés több mint ötezer termelőt érint, a károsodott terület nagysága pedig meghaladja a 31 ezer hektárt. Ez a rendkívüli forrás egy plusz mentőövet jelent az ágazatnak. A gazdálkodók a normál kárenyhítő juttatáson felül kapják meg az összeget, sőt azok az agrárpiaci szereplők is számíthatnak a támogatásra, amelyek az alaprendszerből valamilyen okból kimaradtak.

A gyümölcsösöket érő fagykár akár egyetlen éjszaka lefolyása alatt egy gazda teljes éves munkáját is semmissé teheti. Fotó: Huszár Márk

Idén is számítani lehet a fagykárra

A tavaszi hónapokban idén is komoly lehűlések pusztítottak az ország számos pontján, amelyek ismét komolyan veszélyeztetik a termésátlagokat. Az agrártárca szakemberei éppen ezért folyamatosan figyelmeztetik a gazdákat a pontos adminisztráció fontosságára. A hatályos szabályok szerint a termelőknek a káresemény bekövetkezésétől számítva tizenöt napjuk van a hivatalos bejelentés megtételére. A határidő szigorú betartása alapfeltétele a későbbi kifizetéseknek, ezért a hirtelen fagyhullámok után azonnal érdemes elindítani a hivatali folyamatot.

Jól működő rendszer

Az utólagos kártérítések mellett a minisztérium a megelőzésre és a technológiai fejlesztésekre is komoly forrásokat biztosít. A Közös agrárpolitika hazai stratégiai terve alapján a közelmúltban egy kétmilliárd forintos keretösszegű program indult az elpusztult ültetvények cseréjére. Egy másik, hárommilliárd forintos kiírás pedig kifejezetten a védekezést szolgáló modern technológiák beszerzését támogatta. Ezek az eszközök és eljárások valós esélyt adnak a termelőknek a jövőbeni fagyok kivédésére.

Magyarország 2012 óta egy folyamatosan fejlesztett, többszintű mezőgazdasági kockázatkezelési rendszert működtet.

Ez a struktúra európai viszonylatban is kiemelkedő módon nyújt biztonsági hálót a gazdáknak az egyre szélsőségesebb klimatikus viszonyok közepette.