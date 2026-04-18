agráriumgazdafagykár

Ha fagykár érte a gazdaságot, itt kell jelentkezni

Az április elején hazánkat elérő sarkvidéki hidegfront komoly kihívás elé állította a hazai mezőgazdaságot. Az éjszakai lehűlés különösen azokat a területeket érintette érzékenyen, ahol a növények már túl voltak a rügyfakadáson. A hirtelen jött fagyok komoly fejtörést okoznak a termelőknek, az Agrárminisztérium friss iránymutatása éppen ezért a legszükségesebb adminisztrációs lépéseket veszi sorra.

Schweickhardt Gyula
2026. 04. 18. 6:45
Pluszforrás jut a fagykárt szenvedett gyümölcstermesztőknek Fotó: SEBASTIAN WILLNOW Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tavaszi hónapok időjárási kiszámíthatatlansága idén is megmutatkozott, amikor az április első napjaiban érkező hideg légtömeg miatt országszerte jelentősen visszaesett a hőmérséklet. Bizonyos térségekben a hajnali órákban a hőmérő higanyszála –8 Celsius-fokig süllyedt. Ez a drasztikus lehűlés elsősorban Észak- és Északkelet-Magyarországon, valamint a középső országrészben okozott nehézségeket. Az extrém fagy leginkább a már virágzásnak indult vagy terméskezdeményekkel rendelkező gyümölcsösöket veszélyeztette.

Érdemes haladéktalanul benyújtani a fagykár enyhítésére való kérelmet. / Fotó: MTI / Oláh Tibor
Érdemes haladéktalanul benyújtani a fagykár enyhítésére való kérelmet. Fotó: MTI/Oláh Tibor

Érdemes sietni, ha már megtörtént a fagykár

A keletkezett károk enyhítése érdekében az Agrárminisztérium az elektronikus kárbejelentés mielőbbi megtételét szorgalmazza. Ez a lépés elengedhetetlen ahhoz, hogy az érintettek az agrárkárenyhítési rendszer keretein belül kompenzációhoz jussanak. Azok a gazdálkodók is megkaphatják a támogatást, akik jelenleg nem tagjai a rendszernek. Ők az egységes kérelem beadásával egy időben tehetik meg a hivatalos csatlakozást.

A jogosultság megállapításához szigorú szabályoknak kell megfelelni.

 Szakmai szempontból tavaszi fagynak az az eset minősül, amikor a kockázatviselés helyén a talajszinttől számított kétméteres magasságban –2 Celsius-fokos vagy annál alacsonyabb hőmérsékletet regisztrálnak. Az aktuális és visszamenőleges mérési adatokról a termelők a HungaroMet felületein tájékozódhatnak.

Időbeni bejelentés, gyors elbírálás

A bejelentést alapesetben a káresemény bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül kell rögzíteni a Magyar Államkincstár e-kérelem felületén. A hozamcsökkenést okozó fagyoknál a káresemény időpontjának azt a napot tekintik, amikor a lehűlés az adott területen ténylegesen megtörtént. Egy speciális határidő is érvényben van azokra az esetekre, amikor a fagy március utolsó napját követően alakult ki. Ilyenkor a gazdák az egységes kérelem szankciómentes beadására kijelölt időszak utolsó napjáig jelezhetik a veszteségüket.

A kifizetések tervezésekor lényeges tényező a mezőgazdasági biztosítás vagy a krízisbiztosítási tagság megléte. Azok a termelők, akik rendelkeznek ilyennel, magasabb összegű juttatásra jogosultak. A rendszer szabályai alapján a szerződések kizárólag akkor vehetők figyelembe a kártérítés megállapításánál, ha a biztosítást az első káresemény bekövetkezése előtt megkötötték vagy érvényesítették.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.