Ha fagykár érte a gazdaságot, itt kell jelentkezni

A tavaszi hónapok időjárási kiszámíthatatlansága idén is megmutatkozott, amikor az április első napjaiban érkező hideg légtömeg miatt országszerte jelentősen visszaesett a hőmérséklet. Bizonyos térségekben a hajnali órákban a hőmérő higanyszála –8 Celsius-fokig süllyedt. Ez a drasztikus lehűlés elsősorban Észak- és Északkelet-Magyarországon, valamint a középső országrészben okozott nehézségeket. Az extrém fagy leginkább a már virágzásnak indult vagy terméskezdeményekkel rendelkező gyümölcsösöket veszélyeztette.

Érdemes haladéktalanul benyújtani a fagykár enyhítésére való kérelmet. Fotó: MTI/Oláh Tibor

Érdemes sietni, ha már megtörtént a fagykár

A keletkezett károk enyhítése érdekében az Agrárminisztérium az elektronikus kárbejelentés mielőbbi megtételét szorgalmazza. Ez a lépés elengedhetetlen ahhoz, hogy az érintettek az agrárkárenyhítési rendszer keretein belül kompenzációhoz jussanak. Azok a gazdálkodók is megkaphatják a támogatást, akik jelenleg nem tagjai a rendszernek. Ők az egységes kérelem beadásával egy időben tehetik meg a hivatalos csatlakozást.

A jogosultság megállapításához szigorú szabályoknak kell megfelelni.

Szakmai szempontból tavaszi fagynak az az eset minősül, amikor a kockázatviselés helyén a talajszinttől számított kétméteres magasságban –2 Celsius-fokos vagy annál alacsonyabb hőmérsékletet regisztrálnak. Az aktuális és visszamenőleges mérési adatokról a termelők a HungaroMet felületein tájékozódhatnak.

Időbeni bejelentés, gyors elbírálás

A bejelentést alapesetben a káresemény bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül kell rögzíteni a Magyar Államkincstár e-kérelem felületén. A hozamcsökkenést okozó fagyoknál a káresemény időpontjának azt a napot tekintik, amikor a lehűlés az adott területen ténylegesen megtörtént. Egy speciális határidő is érvényben van azokra az esetekre, amikor a fagy március utolsó napját követően alakult ki. Ilyenkor a gazdák az egységes kérelem szankciómentes beadására kijelölt időszak utolsó napjáig jelezhetik a veszteségüket.

A kifizetések tervezésekor lényeges tényező a mezőgazdasági biztosítás vagy a krízisbiztosítási tagság megléte. Azok a termelők, akik rendelkeznek ilyennel, magasabb összegű juttatásra jogosultak. A rendszer szabályai alapján a szerződések kizárólag akkor vehetők figyelembe a kártérítés megállapításánál, ha a biztosítást az első káresemény bekövetkezése előtt megkötötték vagy érvényesítették.